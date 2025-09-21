Австралія офіційно визнала Палестину

Австралія офіційно визнала державу Палестина, коли її прем'єр Ентоні Альбанезе прибув до США для участі в Генасамблеї ООН.

Джерело: Australian Broadcasting Corporation

Деталі: Австралія визнала Палестину суверенною державою, ставши однією з понад 150 країн, які це зробили. Ця заява була підтримана Канадою та Великою Британією.

Реклама:

Визнання Австралією Палестини було анонсоване ще в серпні, але стало офіційним у неділю в спільній заяві прем'єр-міністра Ентоні Альбанезе та міністра закордонних справ Пенні Вонг.

Дослівно заява: "Австралія визнає законні та давні прагнення народу Палестини до створення власної держави.

Сьогоднішній акт визнання відображає давню прихильність Австралії до дводержавного вирішення, яке завжди було єдиним шляхом до тривалого миру та безпеки для ізраїльського та палестинського народів".