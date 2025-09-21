Австралия официально признала Палестину
Австралия официально признала государство Палестина, когда ее премьер Энтони Альбанезе прибыл в США для участия в Генассамблее ООН.
Источник: Australian Broadcasting Corporation
Детали: Австралия признала Палестину суверенным государством, став одной из более чем 150 стран, которые это сделали. Это заявление было поддержано Канадой и Великобританией.
Признание Австралией Палестины было анонсировано еще в августе, но стало официальным в воскресенье в совместном заявлении премьер-министра Энтони Альбанезе и министра иностранных дел Пенни Вонг.
Дословно заявление: "Австралия признает законные и давние стремления народа Палестины к созданию собственного государства.
Сегодняшний акт признания отражает давнюю приверженность Австралии двухгосударственному решению, которое всегда было единственным путем к прочному миру и безопасности для израильского и палестинского народов".