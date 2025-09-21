Все разделы
Австралия официально признала Палестину

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 сентября 2025, 16:22
Австралия официально признала Палестину
премьер Австралии Энтони Альбанезе, фото Getty Images

Австралия официально признала государство Палестина, когда ее премьер Энтони Альбанезе прибыл в США для участия в Генассамблее ООН.

Источник: Australian Broadcasting Corporation

Детали: Австралия признала Палестину суверенным государством, став одной из более чем 150 стран, которые это сделали. Это заявление было поддержано Канадой и Великобританией.

Признание Австралией Палестины было анонсировано еще в августе, но стало официальным в воскресенье в совместном заявлении премьер-министра Энтони Альбанезе и министра иностранных дел Пенни Вонг.

Дословно заявление: "Австралия признает законные и давние стремления народа Палестины к созданию собственного государства.

Сегодняшний акт признания отражает давнюю приверженность Австралии двухгосударственному решению, которое всегда было единственным путем к прочному миру и безопасности для израильского и палестинского народов".

ПалестинаАвстралияООН
