Австралия официально признала Палестину

Австралия официально признала государство Палестина, когда ее премьер Энтони Альбанезе прибыл в США для участия в Генассамблее ООН.

Источник: Australian Broadcasting Corporation

Детали: Австралия признала Палестину суверенным государством, став одной из более чем 150 стран, которые это сделали. Это заявление было поддержано Канадой и Великобританией.

Реклама:

Признание Австралией Палестины было анонсировано еще в августе, но стало официальным в воскресенье в совместном заявлении премьер-министра Энтони Альбанезе и министра иностранных дел Пенни Вонг.

Дословно заявление: "Австралия признает законные и давние стремления народа Палестины к созданию собственного государства.

Сегодняшний акт признания отражает давнюю приверженность Австралии двухгосударственному решению, которое всегда было единственным путем к прочному миру и безопасности для израильского и палестинского народов".