Канада і Британія визнали Палестинську державу

Канада і Велика Британія у неділю оголосили про визнання Палестинської держави.

Джерело: заява прем'єра Канади Марка Карні, поширена пресслужбою канадського уряду, відеозвернення прем'єра Британії Кіра Стармера, пише "Європейська правда"

Деталі: Премʼєр-міністр Канади Марк Карні у неділю оголосив про визнання Палестинської держави. За його словами, нинішній уряд Ізраїлю "методично працює над тим, щоб запобігти створенню палестинської держави", що підриває вирішення арабо-ізраїльського конфлікту на основі створення двох держав.

"Саме в цьому контексті Канада визнає державу Палестина і пропонує своє партнерство у побудові обіцянки мирного майбутнього як для держави Палестина, так і для держави Ізраїль", – ідеться в заяві.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер також оголосив про визнання Палестинської держави.

У відео зверненні Стармер наголосив на терористичній природі ХАМАС і необхідності вирішення арабо-ізраїльського конфлікту на основі утворення двох держав.

"Сьогодні, щоб відродити надію на мир для палестинців та ізраїльтян і рішення про створення двох держав, Сполучене Королівство офіційно визнає державу Палестина", – додав він.

Британський премʼєр сказав, що цей крок не означає винагородження ХАМАС, оскільки Лондон наполягає на виключенні участі угруповання в управлінні Палестиною та готує додаткові санкції проти нього.

Він також згадав про військові операції Ізраїлю в секторі Гази, звинувативши його у створенні гуманітарної кризи.

Що передувало: Канада ще в липні оголосила про наміри визнати Палестинську державу.

У липні Кір Стармер казав, що Британія визнає Палестину до зборів світових лідерів на Генеральній асамблеї ООН наступного тижня, якщо ситуація в Газі не покращиться.

Очікується, що найближчим часом на аналогічний крок підуть Португалія і ще девʼять європейських держав.

Також у неділю Палестину визнала Австралія.