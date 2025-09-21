Все разделы
Канада и Великобритания признали Палестинское государство

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 сентября 2025, 16:33
Канада и Великобритания признали Палестинское государство
флаги Палестины, фото AFP via Getty Images

Канада и Великобритания в воскресенье объявили о признании Палестинского государства.

Источник: заявление премьера Канады Марка Карни, распространенное пресс-службой канадского правительства, видеообращение премьера Великобритании Кира Стармера, пишет "Европейская правда"

Детали: Премьер-министр Канады Марк Карни в воскресенье объявил о признании Палестинского государства. По его словам, нынешнее правительство Израиля "методично работает над тем, чтобы предотвратить создание палестинского государства", что подрывает решение арабо-израильского конфликта на основе создания двух государств.

"Именно в этом контексте Канада признает государство Палестина и предлагает свое партнерство в построении обещания мирного будущего как для государства Палестина, так и для государства Израиль", – говорится в заявлении.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также объявил о признании Палестинского государства.

В видеообращении Стармер подчеркнул террористическую природу ХАМАС и необходимость решения арабо-израильского конфликта на основе образования двух государств.

"Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение о создании двух государств, Соединенное Королевство официально признает государство Палестина", – добавил он.

Британский премьер сказал, что этот шаг не означает вознаграждение ХАМАС, поскольку Лондон настаивает на исключении участия группировки в управлении Палестиной и готовит дополнительные санкции против нее.

Он также упомянул о военных операциях Израиля в секторе Газа, обвинив его в создании гуманитарного кризиса.

Что предшествовало: Канада еще в июле объявила о намерении признать Палестинское государство.

В июле Кир Стармер сказал, что Великобритания признает Палестину до собрания мировых лидеров на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе, если ситуация в Газе не улучшится.

Ожидается, что в ближайшее время аналогичный шаг сделают Португалия и еще девять европейских государств.

Кроме того, в воскресенье Палестину признала Австралия

КанадаВеликобританияПалестина
