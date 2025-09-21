Канада и Великобритания признали Палестинское государство
Канада и Великобритания в воскресенье объявили о признании Палестинского государства.
Источник: заявление премьера Канады Марка Карни, распространенное пресс-службой канадского правительства, видеообращение премьера Великобритании Кира Стармера, пишет "Европейская правда"
Детали: Премьер-министр Канады Марк Карни в воскресенье объявил о признании Палестинского государства. По его словам, нынешнее правительство Израиля "методично работает над тем, чтобы предотвратить создание палестинского государства", что подрывает решение арабо-израильского конфликта на основе создания двух государств.
"Именно в этом контексте Канада признает государство Палестина и предлагает свое партнерство в построении обещания мирного будущего как для государства Палестина, так и для государства Израиль", – говорится в заявлении.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также объявил о признании Палестинского государства.
В видеообращении Стармер подчеркнул террористическую природу ХАМАС и необходимость решения арабо-израильского конфликта на основе образования двух государств.
"Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение о создании двух государств, Соединенное Королевство официально признает государство Палестина", – добавил он.
Британский премьер сказал, что этот шаг не означает вознаграждение ХАМАС, поскольку Лондон настаивает на исключении участия группировки в управлении Палестиной и готовит дополнительные санкции против нее.
Он также упомянул о военных операциях Израиля в секторе Газа, обвинив его в создании гуманитарного кризиса.
Что предшествовало: Канада еще в июле объявила о намерении признать Палестинское государство.
В июле Кир Стармер сказал, что Великобритания признает Палестину до собрания мировых лидеров на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе, если ситуация в Газе не улучшится.
Ожидается, что в ближайшее время аналогичный шаг сделают Португалия и еще девять европейских государств.
Кроме того, в воскресенье Палестину признала Австралия.