У понеділок в Україні збережеться літнє тепло, без опадів

Катерина ТищенкоНеділя, 21 вересня 2025, 17:32
У понеділок в Україні збережеться літнє тепло, без опадів
ілюстративне фото Getty Images

У понеділок 22 вересня в Україні опадів не очікується, температура повітря сягатиме 27°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

 

Деталі: В Україні невелика хмарність, без опадів. Вночі та вранці в Карпатському регіоні місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.

У Києві та області невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 10-15°, вдень 22-27°; у Києві вночі 13-15°, вдень 25-27°.

