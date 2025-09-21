У понеділок в Україні збережеться літнє тепло, без опадів
Неділя, 21 вересня 2025, 17:32
У понеділок 22 вересня в Україні опадів не очікується, температура повітря сягатиме 27°.
Джерело: Український гідрометеорологічний центр
Деталі: В Україні невелика хмарність, без опадів. Вночі та вранці в Карпатському регіоні місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Реклама:
Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.
У Києві та області невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 10-15°, вдень 22-27°; у Києві вночі 13-15°, вдень 25-27°.