В понедельник в Украине сохранится летнее тепло, без осадков
Воскресенье, 21 сентября 2025, 17:32
В понедельник, 22 сентября, в Украине осадков не ожидается, температура воздуха достигнет 27°.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Детали: В Украине небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром в Карпатском регионе местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Реклама:
Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.
В Киеве и области небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 10-15°, днем 22-27°; в Киеве ночью 13-15°, днем 25-27°.