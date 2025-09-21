Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В понедельник в Украине сохранится летнее тепло, без осадков

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 сентября 2025, 17:32
В понедельник в Украине сохранится летнее тепло, без осадков
иллюстративное фото Getty Images

В понедельник, 22 сентября, в Украине осадков не ожидается, температура воздуха достигнет 27°.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

 

Детали: В Украине небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром в Карпатском регионе местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Реклама:

Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.

В Киеве и области небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 10-15°, днем 22-27°; в Киеве ночью 13-15°, днем 25-27°.

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Более 140 боевых столкновений произошло на фронте с начала суток – Генштаб
Аэропорт Копенгагена приостановил работу из-за дронов. Также их заметили в Осло
В Ивано-Франковской области группа лиц напала на ТЦК: трое военнообязанных сбежали
Франция признала государство Палестина
"ТЦК сделал предложение": Денис Бигус сообщил, что его мобилизовали
В Польше решили депортировать шестерых украинцев – пятеро уже выехали
Все новости...
погода
В воскресенье Украину прогреет до 27°, без осадков
На выходных будет тепло и преимущественно без дождей
Снег в сентябре? В Укргидрометцентре объяснили, каким прогнозам погоды следует доверять
Последние новости
02:00
Россия атаковала Чернигов беспилотниками: попали в объект критической инфраструктуры
01:46
Эксперты призвали мировые правительства определить "красные линии" для использования искусственного интеллекта
01:27
фотоРоссийские войска сбросили на Запорожье шесть авиабомб: бушуют пожары
01:04
Генсек ООН: Отказ Палестине в государственности станет "подарком экстремистам во всем мире"
00:17
В Сумской области российские войска атаковали спасателей FPV-дроном
00:06
футболДембеле стал обладателем Золотого мяча-2025
23:56
Унизительное поражение Погачара на ЧМ-2025, третье подряд золото Эвенепула. Итоги недели в велоспорте
23:43
Более 140 боевых столкновений произошло на фронте с начала суток – Генштаб
23:35
Бывшая помощница Байдена получила от Путина гражданство РФ
23:27
Аэропорт Копенгагена приостановил работу из-за дронов. Также их заметили в Осло
Все новости...
Реклама:
Реклама: