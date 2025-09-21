В понедельник в Украине сохранится летнее тепло, без осадков

В понедельник, 22 сентября, в Украине осадков не ожидается, температура воздуха достигнет 27°.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Детали: В Украине небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром в Карпатском регионе местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.

В Киеве и области небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 10-15°, днем 22-27°; в Киеве ночью 13-15°, днем 25-27°.