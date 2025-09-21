Ізраїль розкритикував визнання Палестини Британією та іншими країнами

Міністерство закордонних справ Ізраїлю гостро розкритикувало визнання Великою Британією, Канадою та Австралією держави Палестина в неділю.

Джерело: заява МЗС Ізраїлю в соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Деталі: МЗС Ізраїлю заявило, що "категорично відкидає односторонню декларацію про визнання Палестинської держави", зроблену Британією та деякими іншими країнами.

"Ця декларація не сприяє миру, а навпаки – ще більше дестабілізує регіон і підриває шанси на досягнення мирного вирішення в майбутньому", – ідеться в заяві.

В Ізраїлі виступили проти відокремлення питань державності Палестини та миру, додавши, що Палестинська адміністрація не виконала жодного свого зобовʼязання, зокрема в контексті боротьби з тероризмом.

"Політичні жести, спрямовані лише на внутрішню виборчу аудиторію, лише шкодять Близькому Сходу і не є корисними", – ідеться в заяві ізраїльського МЗС.

Там закликали держави "зосередитися на тиску на ХАМАС з метою звільнення заручників та негайного роззброєння".

Що передувало: У неділю про визнання державності Палестини заявили Велика Британія, Канада та Австралія. Португалія і ще майже десять держав мають зробити це в найближчі дні.

Це відбулось на тлі погіршення гуманітарної ситуації в Секторі Гази після ізраїльського наступу та удару Ізраїлю по Катару, спрямованого проти керівництва ХАМАС.