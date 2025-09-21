Израиль раскритиковал признание Палестины Великобританией и другими странами

Министерство иностранных дел Израиля резко раскритиковало признание Великобританией, Канадой и Австралией государства Палестина в воскресенье.

Источник: заявление МИД Израиля в соцсети Х, пишет "Европейская правда"

Детали: МИД Израиля заявило, что "категорически отвергает одностороннюю декларацию о признании Палестинского государства", сделанную Великобританией и некоторыми другими странами.

"Эта декларация не способствует миру, а наоборот – еще больше дестабилизирует регион и подрывает шансы на достижение мирного решения в будущем", – говорится в заявлении.

В Израиле выступили против отделения вопросов государственности Палестины и мира, добавив, что Палестинская администрация не выполнила ни одного своего обязательства, в частности в контексте борьбы с терроризмом.

"Политические жесты, направленные только на внутреннюю избирательную аудиторию, только вредят Ближнему Востоку и не являются полезными", – говорится в заявлении израильского МИД.

Там призвали государства "сосредоточиться на давлении на ХАМАС с целью освобождения заложников и немедленного разоружения".

Что предшествовало: В воскресенье о признании государственности Палестины заявили Великобритания, Канада и Австралия. Португалия и еще почти десять государств должны сделать это в ближайшие дни.

Это произошло на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа после израильского наступления и удара Израиля по Катару, направленного против руководства ХАМАС.