Поранення поліцейських на Кіровоградщині: стрільця затримали

Правоохоронці затримали жителя Кіровоградщини, який 20 вересня відкрив вогонь і поранив двох поліцейських.

Джерело: Національна поліція України

Деталі: Голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що в поліцейських стріляв житель Новоукраїнського району.

Реклама:

Один із поранених правоохоронців перебуває у тяжкому стані. Іншому, з пораненням руки, надано медичну допомогу, його стан стабільний.

Дослівно: "В області була введена спецоперація. Оперативники, слідчі, співробітники кримінального аналізу, кінологи, патрульні — усі працювали як одна команда. І результат є: нападника, місцевого жителя 1979 року народження, затримано. У нього вилучено перероблений кустарним способом револьвер, боєприпаси, порох та інші речові докази".

Що передувало: 20 вересня на Кіровоградщині чоловік під час перевірки документів відкрив вогонь у бік правоохоронців, поранено двох поліцейських.