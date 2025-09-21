Поранення поліцейських на Кіровоградщині: стрільця затримали
Правоохоронці затримали жителя Кіровоградщини, який 20 вересня відкрив вогонь і поранив двох поліцейських.
Джерело: Національна поліція України
Деталі: Голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що в поліцейських стріляв житель Новоукраїнського району.
Один із поранених правоохоронців перебуває у тяжкому стані. Іншому, з пораненням руки, надано медичну допомогу, його стан стабільний.
Дослівно: "В області була введена спецоперація. Оперативники, слідчі, співробітники кримінального аналізу, кінологи, патрульні — усі працювали як одна команда. І результат є: нападника, місцевого жителя 1979 року народження, затримано. У нього вилучено перероблений кустарним способом револьвер, боєприпаси, порох та інші речові докази".
Що передувало: 20 вересня на Кіровоградщині чоловік під час перевірки документів відкрив вогонь у бік правоохоронців, поранено двох поліцейських.