Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ранение полицейских в Кировоградской области: стрелок задержан

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 сентября 2025, 19:33
Ранение полицейских в Кировоградской области: стрелок задержан
задержанный, фото полиции

Правоохранители задержали жителя Кировоградской области, который 20 сентября открыл огонь и ранил двух полицейских.

Источник: Национальная полиция Украины

Детали: Глава Нацполиции Иван Выговский сообщил, что в полицейских стрелял житель Новоукраинского района.

Реклама:

Один из раненых правоохранителей находится в тяжелом состоянии. Другому, с ранением руки, оказана медицинская помощь, его состояние стабильное.

 

Дословно: "В области была введена спецоперация. Оперативники, следователи, сотрудники криминального анализа, кинологи, патрульные — все работали как одна команда. И результат есть: нападавший, местный житель 1979 года рождения, задержан. У него изъяты переделанный кустарным способом револьвер, боеприпасы, порох и другие вещественные доказательства".

 

Что предшествовало: 20 сентября в Кировоградской области мужчина во время проверки документов открыл огонь в сторону правоохранителей, ранены два полицейских.

Кировоградская областьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Более 140 боевых столкновений произошло на фронте с начала суток – Генштаб
Аэропорт Копенгагена приостановил работу из-за дронов. Также их заметили в Осло
В Ивано-Франковской области группа лиц напала на ТЦК: трое военнообязанных сбежали
Франция признала государство Палестина
"ТЦК сделал предложение": Денис Бигус сообщил, что его мобилизовали
В Польше решили депортировать шестерых украинцев – пятеро уже выехали
Все новости...
Кировоградская область
В Кировоградской области мужчина стрелял в полицейских: двое раненых
В Кировоградской и Полтавской областях из-за российской атаки вспыхнули пожары: 45 населенных пунктов без света
Российский обстрел повредил железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области: более 20 рейсов задержатся
Последние новости
02:00
Россия атаковала Чернигов беспилотниками: попали в объект критической инфраструктуры
01:46
Эксперты призвали мировые правительства определить "красные линии" для использования искусственного интеллекта
01:27
фотоРоссийские войска сбросили на Запорожье шесть авиабомб: бушуют пожары
01:04
Генсек ООН: Отказ Палестине в государственности станет "подарком экстремистам во всем мире"
00:17
В Сумской области российские войска атаковали спасателей FPV-дроном
00:06
футболДембеле стал обладателем Золотого мяча-2025
23:56
Унизительное поражение Погачара на ЧМ-2025, третье подряд золото Эвенепула. Итоги недели в велоспорте
23:43
Более 140 боевых столкновений произошло на фронте с начала суток – Генштаб
23:35
Бывшая помощница Байдена получила от Путина гражданство РФ
23:27
Аэропорт Копенгагена приостановил работу из-за дронов. Также их заметили в Осло
Все новости...
Реклама:
Реклама: