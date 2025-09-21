Ранение полицейских в Кировоградской области: стрелок задержан

Правоохранители задержали жителя Кировоградской области, который 20 сентября открыл огонь и ранил двух полицейских.

Источник: Национальная полиция Украины

Детали: Глава Нацполиции Иван Выговский сообщил, что в полицейских стрелял житель Новоукраинского района.

Один из раненых правоохранителей находится в тяжелом состоянии. Другому, с ранением руки, оказана медицинская помощь, его состояние стабильное.

Дословно: "В области была введена спецоперация. Оперативники, следователи, сотрудники криминального анализа, кинологи, патрульные — все работали как одна команда. И результат есть: нападавший, местный житель 1979 года рождения, задержан. У него изъяты переделанный кустарным способом револьвер, боеприпасы, порох и другие вещественные доказательства".

Что предшествовало: 20 сентября в Кировоградской области мужчина во время проверки документов открыл огонь в сторону правоохранителей, ранены два полицейских.