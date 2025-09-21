Росіяни атакували підприємство на Полтавщині
Неділя, 21 вересня 2025, 21:20
У неділю ввечері ворожі БпЛА атакували підприємство у Полтавському районі, виникла пожежа.
Джерело: голова Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram
Пряма мова: "Сьогодні ввечері Полтавщина перебувала під атакою ворожих БпЛА. Зафіксоване влучання по території одного з підприємств у Полтавському районі, внаслідок чого виникла пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС.
Реклама:
Також відбулося падіння безпілотника на відкритій території у Миргородському районі".
Деталі: Голова ОВА додав, що в обох випадках обійшлося без постраждалих.