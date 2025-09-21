Усі розділи
Росіяни атакували підприємство на Полтавщині

Катерина ТищенкоНеділя, 21 вересня 2025, 21:20
Росіяни атакували підприємство на Полтавщині
ілюстративне фото Getty Images

У неділю ввечері ворожі БпЛА атакували підприємство у Полтавському районі, виникла пожежа.

Джерело: голова Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні ввечері Полтавщина перебувала під атакою ворожих БпЛА. Зафіксоване влучання по території одного з підприємств у Полтавському районі, внаслідок чого виникла пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС.

Також відбулося падіння безпілотника на відкритій території у Миргородському районі".

Деталі: Голова ОВА додав, що в обох випадках обійшлося без постраждалих.

Полтавська областьвійнабезпілотники
