Росіяни атакували підприємство на Полтавщині

У неділю ввечері ворожі БпЛА атакували підприємство у Полтавському районі, виникла пожежа.

Джерело: голова Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні ввечері Полтавщина перебувала під атакою ворожих БпЛА. Зафіксоване влучання по території одного з підприємств у Полтавському районі, внаслідок чого виникла пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС.

Реклама:

Також відбулося падіння безпілотника на відкритій території у Миргородському районі".

Деталі: Голова ОВА додав, що в обох випадках обійшлося без постраждалих.