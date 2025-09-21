Все разделы
Россияне атаковали предприятие в Полтавской области

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 сентября 2025, 21:20
иллюстративное фото Getty Images

В воскресенье вечером вражеские БпЛА атаковали предприятие в Полтавском районе, возник пожар.

Источник: глава Полтавской ОГА Владимир Когут в Telegram

Прямая речь: "Сегодня вечером Полтавская область подверглась атаке вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание по территории одного из предприятий в Полтавском районе, в результате чего возник пожар, который локализовали подразделения ГСЧС.

Также произошло падение беспилотника на открытой территории в Миргородском районе".

Детали: Глава ОГА добавил, что в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Полтавская область
