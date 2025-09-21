Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На фронті сталося понад 120 боїв, найбільше на Покровському напрямку – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 21 вересня 2025, 22:22
На фронті сталося понад 120 боїв, найбільше на Покровському напрямку – Генштаб
фото Генштабу ЗСУ

З початку доби на фронті відбулося 123 бойових зіткнення, на Покровському напрямку росіяни атакували 34 рази.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили шість атак загарбників. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 31 керовану авіаційну бомбу та здійснив 143 обстріли, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

Реклама:

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи стримали десять атак ворога поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе та у бік Одрадного.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили шість атак у районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 12 штурмових дій загарбників поблизу населених пунктів поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та Новоселівка. Ще п’ять бойових зіткнень тривають.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку противник намагається наступати у районі Серебрянки, наразі точиться бій.

На Краматорському напрямку захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед у бік Ступочок та Новомаркового.

На Торецькому напрямку окупанти дев’ять разів штурмували позиції оборонців у районах Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та Торецька. Сили оборони відбили всі атаки ворога.

На Покровському напрямку ворог здійснив 34 наступальних дії. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Панківка, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Чунишине, Звірове, Удачне, Котлине та Дачне. Три бойові зіткнення тривають.

У неділю на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 167 окупантів, з яких 98 – безповоротно.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак в районах населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запорізьке. Досі тривають два бойові зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів поблизу Ольгівського.

На Оріхівському напрямку ворог шість разів намагався йти вперед на позиції українських підрозділів в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки й Новоданилівки, два боєзіткнення тривають.

Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Понад 140 боєзіткнень відбулось на фронті з початку доби – Генштаб
Аеропорт Копенгагена призупинив роботу через дрони. Також їх помітили в Осло
На Івано-Франківщині група осіб напала на ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли
Франція визнала державу Палестина
"ТЦК зробив пропозицію": Денис Бігус повідомив, що його мобілізували
У Польщі вирішили депортувати шістьох українців – п’ятеро вже виїхали
Усі новини...
Генштаб
На фронті відбулося 125 боїв, найбільше на Покровському і Торецькому напрямках – Генштаб
Генштаб: На фронті відбулось понад 120 зіткнень від початку доби
Генштаб: 223 бої відбулось на фронті, з них 87 – на Покровському напрямку
Останні новини
02:00
Росія атакувала Чернігів безпілотниками: поцілили в об'єкт критичної інфраструктури
01:46
Експерти закликали світові уряди визначити "червоні лінії" для використання штучного інтелекту
01:27
фотоРосійські війська скинули на Запоріжжя шість авіабомб: вирують пожежі
01:04
Генсек ООН: Відмова Палестині у державності стане "подарунком екстремістам у всьому світі"
00:17
На Сумщині російські війська атакували рятувальників FPV-дроном
00:06
футболДембеле став володарем Золотого м’яча-2025
23:56
Поразка Погачара на чемпіонаті світу, чергове золото Евенепула. Підсумки тижня у велоспорті
23:43
Понад 140 боєзіткнень відбулось на фронті з початку доби – Генштаб
23:35
Колишня помічниця Байдена отримала від Путіна громадянство РФ
23:27
Аеропорт Копенгагена призупинив роботу через дрони. Також їх помітили в Осло
Усі новини...
Реклама:
Реклама: