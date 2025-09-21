На фронті сталося понад 120 боїв, найбільше на Покровському напрямку – Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 123 бойових зіткнення, на Покровському напрямку росіяни атакували 34 рази.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили шість атак загарбників. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 31 керовану авіаційну бомбу та здійснив 143 обстріли, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

Реклама:

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи стримали десять атак ворога поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе та у бік Одрадного.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили шість атак у районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 12 штурмових дій загарбників поблизу населених пунктів поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та Новоселівка. Ще п’ять бойових зіткнень тривають.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку противник намагається наступати у районі Серебрянки, наразі точиться бій.

На Краматорському напрямку захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед у бік Ступочок та Новомаркового.

На Торецькому напрямку окупанти дев’ять разів штурмували позиції оборонців у районах Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та Торецька. Сили оборони відбили всі атаки ворога.

На Покровському напрямку ворог здійснив 34 наступальних дії. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Панківка, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Чунишине, Звірове, Удачне, Котлине та Дачне. Три бойові зіткнення тривають.

У неділю на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 167 окупантів, з яких 98 – безповоротно.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак в районах населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запорізьке. Досі тривають два бойові зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів поблизу Ольгівського.

На Оріхівському напрямку ворог шість разів намагався йти вперед на позиції українських підрозділів в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки й Новоданилівки, два боєзіткнення тривають.