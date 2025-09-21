Все разделы
На фронте произошло более 120 боев, больше всего на Покровском направлении – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 сентября 2025, 22:22
фото Генштаба ВСУ

С начала суток на фронте произошло 123 боевых столкновения, на Покровском направлении россияне атаковали 34 раза.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили шесть атак захватчиков. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросил 31 управляемую авиационную бомбу и осуществил 143 обстрела, в том числе 11 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали десять атак врага вблизи населенных пунктов Волчанск, Тихое и в сторону Одрадного.

На Купянском направлении украинские воины отразили шесть атак в районах Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 12 штурмовых действий захватчиков вблизи населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголове, Колодязи, Торское и Новоселовка. Еще пять боевых столкновений продолжаются.

На Северском направлении противник пытается наступать в районе Серебрянки, идет бой.

На Краматорском направлении защитники отбили три попытки захватчиков продвинуться вперед в сторону Ступочек и Новомаркового.

На Торецком направлении оккупанты девять раз штурмовали позиции защитников в районах Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и Торецка. Силы обороны отразили все атаки врага.

На Покровском направлении враг совершил 34 наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Панковка, Никаноровка, Новоэкономичное, Червоный Лиман, Проминь, Чунишино, Зверовое, Удачное, Котлыно и Дачное. Три боевых столкновения продолжаются.

В воскресенье на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 167 оккупантов, из которых 98 – безвозвратно.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили 13 атак в районах населенных пунктов Филия, Зеленый Гай, Поддубное, Малиевка, Сычневое, Комышуваха, Вороне, Новониколаевка и Запорожское. Продолжаются два боевых столкновения.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отразили две атаки оккупантов вблизи Ольговского.

На Ореховском направлении враг шесть раз пытался продвинуться на позиции украинских подразделений в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки, два боевых столкновения продолжаются.

