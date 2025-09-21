Португалія офіційно визнала Палестину

Португалія у неділю слідом за Канадою, Британією та Австралією офіційно визнала Палестинську державу.

Джерело: португальський мовник RTP

Деталі: У своїй промові в Нью-Йорку міністр закордонних справ країни Паулу Ранжел заявив, що "Португалія підтримує рішення про створення двох держав як єдиний шлях до справедливого і тривалого миру".

"Сьогодні португальська держава офіційно визнає державу Палестина", – заявив Ранжел, підкресливши, що це рішення було прийнято за згодою президента республіки та більшості партій парламенту.

Міністр закордонних справ підкреслив, що Португалія прагне підтримувати "мирні, плідні та корисні відносини" з обома державами і сподівається, що Ізраїль "зрозуміє нашу позицію".

"Воно (рішення – ред.) ніколи не приймається проти Ізраїлю. Воно приймається на користь миру та права палестинського народу на самовизначення", – пояснив він.

Що передувало: У неділю про визнання державності Палестини заявили Велика Британія, Канада та Австралія. Португалія і ще майже десять держав мають зробити це в найближчі дні.

Це відбулось на тлі погіршення гуманітарної ситуації в Секторі Гази після ізраїльського наступу та удару Ізраїлю по Катару, спрямованого проти керівництва ХАМАС.

Ізраїль гостро розкритикував визнання низкою країн держави Палестина.