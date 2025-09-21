Все разделы
Португалия официально признала Палестину

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 сентября 2025, 22:42
флаг Португалии, фото Pixabay

Португалия в воскресенье вслед за Канадой, Великобританией и Австралией официально признала Палестинское государство.

Источник: португальский вещатель RTP

Детали: В своей речи в Нью-Йорке министр иностранных дел страны Паулу Ранжел заявил, что "Португалия поддерживает решение о создании двух государств как единственный путь к справедливому и прочному миру".

"Сегодня португальское государство официально признает государство Палестина", — заявил Ранжел, подчеркнув, что это решение было принято с согласия президента республики и большинства партий парламента.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Португалия стремится поддерживать "мирные, плодотворные и полезные отношения" с обоими государствами и надеется, что Израиль "поймет нашу позицию".

"Оно (решение – ред.) никогда не принимается против Израиля. Оно принимается в пользу мира и права палестинского народа на самоопределение", – пояснил он.

Что предшествовало: В воскресенье о признании государственности Палестины заявили ВеликобританияКанада и Австралия. Португалия и еще почти десять государств должны сделать это в ближайшие дни.

Это произошло на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа после израильского наступления и удара Израиля по Катару, направленного против руководства ХАМАС.

Израиль резко раскритиковал признание рядом стран государства Палестина.

