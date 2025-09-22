Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на Генасамблеї ООН для обговорення війни в Газі

Іван Д'яконовПонеділок, 22 вересня 2025, 00:57
Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на Генасамблеї ООН для обговорення війни в Газі
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп у вівторок проведе зустріч із групою арабських і мусульманських лідерів у Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН, щоб обговорити шляхи припинення війни в Газі.

Джерело: Axios з посиланням на двох арабських чиновників, обізнаних з планами зустрічі

Деталі: За інформацією видання, до участі запрошені лідери Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару, Єгипту, Йорданії та Туреччини. Білий дім прагне залучити ці країни до реалізації післявоєнного плану для Гази, включно з можливим введенням миротворчих військ, які мали б замінити ізраїльських військових.

Реклама:

Очікується, що арабські лідери на зустрічі вимагатимуть, аби Трамп змусив прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху зупинити бойові дії в Газі та відмовитися від планів анексії частини окупованого Західного берега річки Йордан.

ОАЕ вже дали зрозуміти Білому дому, що анексія Ізраїлем частин Західного берега може призвести до краху Авраамових угод, які є ключовим зовнішньополітичним досягненням Трампа за час його першого президентського терміну.

Того ж дня Трамп планує окрему зустріч з лідерами країн Перської затоки – Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Оману, Бахрейну та Кувейту. Там обговорюватимуться питання, пов’язані з домовленостями щодо Палестинської автономії, а також занепокоєння через нещодавній ізраїльський авіаудар по лідерах "ХАМАСу" в Катарі.

РЕКЛАМА:

За даними джерел, країни регіону вимагатимуть від Вашингтона гарантій, що подібні удари не повторюватимуться.

Передісторія: 

  • 21 вересня про визнання державності Палестини заявили Велика Британія, Канада та Австралія. Португалія і ще майже десять держав мають зробити це найближчими днями.
  • Це відбулось на тлі погіршення гуманітарної ситуації в Секторі Гази після ізраїльського наступу та удару Ізраїлю по Катару, спрямованого проти керівництва ХАМАС.

Сектор ГазиТрампПалестинаІзраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Понад 140 боєзіткнень відбулось на фронті з початку доби – Генштаб
Аеропорт Копенгагена призупинив роботу через дрони. Також їх помітили в Осло
На Івано-Франківщині група осіб напала на ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли
Франція визнала державу Палестина
"ТЦК зробив пропозицію": Денис Бігус повідомив, що його мобілізували
У Польщі вирішили депортувати шістьох українців – п’ятеро вже виїхали
Усі новини...
Сектор Гази
У неділю прем’єр Британії оголосить про визнання Палестини – Sky News
Вперше сенатор США назвав дії Ізраїлю в секторі Гази геноцидом
В ЄС розглядають покарання для Ізраїлю за дії в Газі
Останні новини
02:00
Росія атакувала Чернігів безпілотниками: поцілили в об'єкт критичної інфраструктури
01:46
Експерти закликали світові уряди визначити "червоні лінії" для використання штучного інтелекту
01:27
фотоРосійські війська скинули на Запоріжжя шість авіабомб: вирують пожежі
01:04
Генсек ООН: Відмова Палестині у державності стане "подарунком екстремістам у всьому світі"
00:17
На Сумщині російські війська атакували рятувальників FPV-дроном
00:06
футболДембеле став володарем Золотого м’яча-2025
23:56
Поразка Погачара на чемпіонаті світу, чергове золото Евенепула. Підсумки тижня у велоспорті
23:43
Понад 140 боєзіткнень відбулось на фронті з початку доби – Генштаб
23:35
Колишня помічниця Байдена отримала від Путіна громадянство РФ
23:27
Аеропорт Копенгагена призупинив роботу через дрони. Також їх помітили в Осло
Усі новини...
Реклама:
Реклама: