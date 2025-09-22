Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на Генасамблеї ООН для обговорення війни в Газі

Президент США Дональд Трамп у вівторок проведе зустріч із групою арабських і мусульманських лідерів у Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН, щоб обговорити шляхи припинення війни в Газі.

Джерело: Axios з посиланням на двох арабських чиновників, обізнаних з планами зустрічі

Деталі: За інформацією видання, до участі запрошені лідери Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару, Єгипту, Йорданії та Туреччини. Білий дім прагне залучити ці країни до реалізації післявоєнного плану для Гази, включно з можливим введенням миротворчих військ, які мали б замінити ізраїльських військових.

Очікується, що арабські лідери на зустрічі вимагатимуть, аби Трамп змусив прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху зупинити бойові дії в Газі та відмовитися від планів анексії частини окупованого Західного берега річки Йордан.

ОАЕ вже дали зрозуміти Білому дому, що анексія Ізраїлем частин Західного берега може призвести до краху Авраамових угод, які є ключовим зовнішньополітичним досягненням Трампа за час його першого президентського терміну.

Того ж дня Трамп планує окрему зустріч з лідерами країн Перської затоки – Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Оману, Бахрейну та Кувейту. Там обговорюватимуться питання, пов’язані з домовленостями щодо Палестинської автономії, а також занепокоєння через нещодавній ізраїльський авіаудар по лідерах "ХАМАСу" в Катарі.

За даними джерел, країни регіону вимагатимуть від Вашингтона гарантій, що подібні удари не повторюватимуться.

Передісторія: