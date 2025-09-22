Трамп встретится с арабскими лидерами на Генассамблее ООН для обсуждения войны в Газе

Все разделы
Иван ДьяконовПонедельник, 22 сентября 2025, 00:57
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп во вторник проведет встречу с группой арабских и мусульманских лидеров в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы обсудить пути прекращения войны в Газе.

Источник: Axios со ссылкой на двух арабских чиновников, знакомых с планами встречи

Детали: По информации издания, к участию приглашены лидеры Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Египта, Иордании и Турции. Белый дом стремится привлечь эти страны к реализации послевоенного плана для Газы, включая возможное введение миротворческих войск, которые должны заменить израильских военных.

Ожидается, что арабские лидеры на встрече будут требовать, чтобы Трамп заставил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху остановить боевые действия в Газе и отказаться от планов аннексии части оккупированного Западного берега реки Иордан.

ОАЭ уже дали понять Белому дому, что аннексия Израилем частей Западного берега может привести к краху Авраамовых соглашений, которые являются ключевым внешнеполитическим достижением Трампа за время его первого президентского срока.

В тот же день Трамп планирует отдельную встречу с лидерами стран Персидского залива – Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Омана, Бахрейна и Кувейта. Там будут обсуждаться вопросы, связанные с договоренностями по Палестинской автономии, а также беспокойство из-за недавнего израильского авиаудара по лидерам "ХАМАСа" в Катаре.

По данным источников, страны региона будут требовать от Вашингтона гарантий, что подобные удары не будут повторяться.

Предыстория:

  • 21 сентября о признании государственности Палестины заявили Великобритания, Канада и Австралия. Португалия и еще почти десять государств должны сделать это в ближайшие дни.
  • Это произошло на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа после израильского наступления и удара Израиля по Катару, направленного против руководства ХАМАС.

