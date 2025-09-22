В Києві і низці областей лунала повітряна тривога: сили ППО збивали російські дрони

У ніч на 22 вересня в столиці та низці областей оголошували повітряну тривогу через дронову атаку РФ на Україну. По ворожих цілях працювали сили ППО.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, КМДА, мапа тривог

Дослівно КМДА: "Увага! У Києві оголошена повітряна тривога!"

Деталі: За повідомленням військових, російські БпЛА рухаються в напрямку Києва з північно-східного та східного напрямків.

Влада закликала людей негайно пройти до укриттів цивільного захисту та не залишати безпечні місця до відбою.

Оновлено: О 02:34 в місті Київ оголосили відбій повітряної тривоги. Небезпека зберігається в Київській і Чернігівській областях.