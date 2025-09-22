Все разделы
В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: силы ПВО сбивали российские дроны

Иван ДьяконовПонедельник, 22 сентября 2025, 01:12
В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: силы ПВО сбивали российские дроны
карта: alerts.in.ua

В ночь на 22 сентября в столице и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за дроновой атаки РФ на Украину. По вражеским целям работали силы ПВО.

Источник: Воздушные силы ВСУ, КГГА, карта тревог

Дословно КМДА: "Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!"

Детали: Как сообщают военные, российские БПЛА движутся в направлении Киева с северо-восточного и восточного направлений.

Власти призвали людей немедленно пройти в укрытия гражданской защиты и не покидать безопасные места до отбоя.

Обновлено: В 02:34 в городе Киев объявили отбой воздушной тревоги. Опасность сохраняется в Киевской и Черниговской областях.

воздушная тревогаКиевбеспилотники
