В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: силы ПВО сбивали российские дроны
Понедельник, 22 сентября 2025, 01:12
В ночь на 22 сентября в столице и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за дроновой атаки РФ на Украину. По вражеским целям работали силы ПВО.
Источник: Воздушные силы ВСУ, КГГА, карта тревог
Дословно КМДА: "Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!"
Детали: Как сообщают военные, российские БПЛА движутся в направлении Киева с северо-восточного и восточного направлений.
Власти призвали людей немедленно пройти в укрытия гражданской защиты и не покидать безопасные места до отбоя.
Обновлено: В 02:34 в городе Киев объявили отбой воздушной тревоги. Опасность сохраняется в Киевской и Черниговской областях.