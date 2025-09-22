"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters

Колишній виконувач обов’язків директора Імміграційної та митної служби США Том Гоман, який нині очолює кампанію Дональда Трампа з масових депортацій, у 2024 році прийняв сумку з 50 тисячами доларів готівкою від агента ФБР під прикриттям.

Джерело: Reuters з посиланням на два обізнані джерела

Деталі: За даними Reuters, Гоман, приєднавшись до адміністрації Трампа, обіцяв урядові контракти в обмін на гроші. У межах операції під прикриттям було зафіксовано на відео момент передачі хабаря в 50 тисяч доларів.

Розслідування проти нього розпочалося в серпні 2024 року, наприкінці каденції Джо Байдена, та випливало з окремої справи у сфері нацбезпеки. У ній інший фігурант неодноразово згадував Гомана, стверджуючи, що той бере хабарі за обіцянки майбутніх контрактів.

За словами одного зі співрозмовників Reuters, директор ФБР Кеш Патель наказав закрити справу влітку 2025 року.

"Ця справа виникла за попередньої адміністрації й пройшла повну перевірку агентами ФБР та прокурорами Міністерства юстиції. Вони не знайшли жодних переконливих доказів кримінальних правопорушень", – йдеться у спільній заяві Пателя та заступника генерального прокурора Тодда Бланша в неділю.

Заступниця прессекретаря Білого дому Абігейл Джексон заявила, що Гоман "професійний правоохоронець і державний службовець із багаторічним досвідом, який робить феноменальну роботу на благо президента Трампа та країни".

За даними джерел, під час отримання хабаря Гоман заявив, що збереже гроші у довірчому фонді до завершення своєї служби в адміністрації Трампа.

Дослівно: "Одне з джерел додало, що Еміль Бов, який тоді виконував обов’язки заступника генерального прокурора, був поінформований про справу в лютому. Під час того обговорення він висловив невдоволення розслідуванням і назвав його прикладом "операції глибинної держави", маючи на увазі ідею, що невиборні чиновники таємно контролюють уряд".

Деталі: На момент початку розслідування у справі Гомана велике журі в Західному окрузі Техасу лише розпочало розгляд. Після повернення Трампа до Білого дому процес фактично зупинився.

Бов, який пізніше став федеральним суддею, невдовзі після цього наказав закрити інші корупційні справи, зокрема проти мера Нью-Йорка Еріка Адамса, що викликало відставки низки прокурорів. Також Міністерство юстиції скоротило підрозділ, який займався розслідуванням корупції, включно зі справою Гомана.