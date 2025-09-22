"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters

Бывший исполняющий обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы США Том Гоман, который сейчас возглавляет кампанию Дональда Трампа по массовым депортациям, в 2024 году принял сумку с 50 тысячами долларов наличными от агента ФБР под прикрытием.

Источник: Reuters со ссылкой на два осведомленных источника

Детали: По данным Reuters, Гоман, присоединившись к администрации Трампа, обещал правительственные контракты в обмен на деньги. В рамках операции под прикрытием был зафиксирован на видео момент передачи взятки в 50 тысяч долларов.

Реклама:

Расследование против него началось в августе 2024 года, в конце каденции Джо Байдена, и вытекало из отдельного дела в сфере нацбезопасности. В нем другой фигурант неоднократно упоминал Гомана, утверждая, что тот берет взятки за обещания будущих контрактов.

По словам одного из собеседников Reuters, директор ФБР Кэш Патель приказал закрыть дело летом 2025 года.

"Это дело возникло при предыдущей администрации и прошло полную проверку агентами ФБР и прокурорами Министерства юстиции. Они не нашли никаких убедительных доказательств уголовных правонарушений", – говорится в совместном заявлении Пателя и заместителя генерального прокурора Тодда Бланша в воскресенье.

РЕКЛАМА:

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эбигейл Джексон заявила, что Гоман "профессиональный правоохранитель и государственный служащий с многолетним опытом, который делает феноменальную работу на благо президента Трампа и страны".

По данным источников, при получении взятки Гоман заявил, что сохранит деньги в доверительном фонде до завершения своей службы в администрации Трампа.

Дословно: "Один из источников добавил, что Эмиль Бов, который тогда исполнял обязанности заместителя генерального прокурора, был проинформирован о деле в феврале. Во время того обсуждения он выразил недовольство расследованием и назвал его примером "операции глубинного государства", имея в виду идею, что невыборные чиновники тайно контролируют правительство".

Детали: На момент начала расследования по делу Гомана большое жюри в Западном округе Техаса только начало рассмотрение. После возвращения Трампа в Белый дом процесс фактически остановился.

Боув, который позже стал федеральным судьей, вскоре после этого приказал закрыть другие коррупционные дела, в частности против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, что вызвало отставки ряда прокуроров. Также Министерство юстиции сократило подразделение, которое занималось расследованием коррупции, включая дело Гомана.