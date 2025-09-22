ЗСУ знешкодили 960 окупантів і 3 ворожі гелікоптери
Понеділок, 22 вересня 2025, 07:19
Сили оборони за минулу добу відмінусували 960 російських загарбників та понад 570 одиниць озброєння і військової техніки окупантів, серед яких зокрема 3 гелікоптери.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 102 570 (+960) осіб,
- танків – 11 194 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 23 282 (+1) од,
- артилерійських систем – 32 999 (+47) од,
- РСЗВ – 1 493 (+1) од,
- гелікоптерів – 344 (+3) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 62 001 (+403) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 62 363 (+118) од.
Дані уточнюються.