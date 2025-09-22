ВСУ обезвредили 960 оккупантов и 3 вражеских вертолета
Понедельник, 22 сентября 2025, 07:19
Силы обороны за прошедшие сутки отминусовали 960 российских захватчиков и более 570 единиц вооружения и военной техники оккупантов, в том числе 3 вертолета.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.09.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 102 570 (+960) человек,
- танков – 11 194 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 282 (+1) ед.,
- артиллерийских систем – 32 999 (+47) ед.,
- РСЗО – 1 493 (+1) ед.,
- вертолетов – 344 (+3) ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 62 001 (+403) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 62 363 (+118) ед.
Данные уточняются.