ВСУ обезвредили 960 оккупантов и 3 вражеских вертолета

Силы обороны за прошедшие сутки отминусовали 960 российских захватчиков и более 570 единиц вооружения и военной техники оккупантов, в том числе 3 вертолета.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.09.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 102 570 (+960) человек,

танков – 11 194 (+1) ед.,

боевых бронированных машин – 23 282 (+1) ед.,

артиллерийских систем – 32 999 (+47) ед.,

РСЗО – 1 493 (+1) ед.,

вертолетов – 344 (+3) ед.,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 62 001 (+403) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 62 363 (+118) ед.

Данные уточняются.