Росія розробила план втручання у майбутні вибори у Молдові – Bloomberg

Росія розробила план втручання у вибори у Молдові, які проходитимуть наприкінці вересня: зусилля Москви будуть спрямовані на зрив збереження курсу країни на вступ до Європейського Союзу.

Джерело: документ, з яким ознайомилося Bloomberg, "Європейська правда"

Деталі: Мова йде про багаторівневу стратегію, затверджено "безпосередньо" Кремлем. У документах йдеться, що метою є підрив шансів партії президентки країни Маї Санду "Дія і солідарність" (PAS) на виборах 28 вересня і, в підсумку – усунення її від влади.

В одному з документів, з якими ознайомилося агентство, зазначається, що одним з головних аспектів плану Кремля є створення враження конкурентної боротьби, але насправді він спрямований на ослаблення підтримки Санду.

Документи свідчать, що до кремлівської тактики входить:

вербування молдован за кордоном, в тому числі в Росії, для голосування на виборчих дільницях в ЄС та інших країнах;

залучення людей для організації деструктивних протестів;

широкомасштабна кампанію дезінформації в соціальних мережах.

Інша основна частина планів адміністрації очільника Кремля Владіміра Путіна передбачає використання компрометуючих матеріалів для тиску на державних службовців з метою зриву виборчого процесу.

Серед потенційних планів РФ також вербування молодих чоловіків зі спортивних клубів та злочинних угруповань "для організації насильницьких провокацій під час голосування та протестів після нього".

Сюди, ймовірно, будуть входити демонстрації з вимогою відставки Санду, якщо її партія програє вибори, або з метою дискредитації результатів, якщо вона переможе.

Основна увага також приділяється тому, що відбудеться після виборів. За словами європейських посадовців, підтримка, яку опозиційні партії Молдови отримують від Москви, є різною і варіюється від консультацій до фінансування.

Два європейські посадовці, обізнані з цим питанням, заявили у коментарі агентству, що "майже напевно" Росія має намір реалізувати більшість із цих планів.

Нагадаємо, парламентські вибори у Молдові відбудуться 28 вересня і будуть визначальними для подальшого курсу країни.

Президентка Мая Санду заявила, що Москва готує безпрецедентне втручання за допомогою підкупу виборців, дезінформації, кібератак, влаштування проплачених протестів тощо.

Останні опитування громадської думки свідчать, що PAS посіла б перше місце, але не змогла б сформувати більшість у законодавчому органі.

