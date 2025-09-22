Все разделы
Россия разработала план вмешательства в предстоящие выборы в Молдове – Bloomberg

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоПонедельник, 22 сентября 2025, 09:40
Россия разработала план вмешательства в предстоящие выборы в Молдове – Bloomberg
Фото: Getty Images

оссия разработала план вмешательства в выборы в Молдове, которые пройдут в конце сентября: усилия Москвы будут направлены на срыв сохранения курса страны на вступление в Европейский Союз.

Источник: документ, с которым ознакомилось Bloomberg, "Европейская правда"

Детали: Речь идет о многоуровневой стратегии, утвержденной "непосредственно" Кремлем. В документах говорится, что целью является подрыв шансов партии президента страны Маи Санду "Действие и солидарность" (PAS) на выборах 28 сентября и, в итоге – отстранение ее от власти.

В одном из документов, с которыми ознакомилось агентство, отмечается, что одним из главных аспектов плана Кремля является создание впечатления конкурентной борьбы, но на самом деле он направлен на ослабление поддержки Санду.

Документы свидетельствуют, что в кремлевскую тактику входит:

  • вербовка молдаван за рубежом, в том числе в России, для голосования на избирательных участках в ЕС и других странах;
  • привлечение людей для организации деструктивных протестов;
  • широкомасштабная кампания дезинформации в социальных сетях.

Другая основная часть планов администрации главы Кремля Владимира Путина предусматривает использование компрометирующих материалов для давления на государственных служащих с целью срыва избирательного процесса.

Среди потенциальных планов РФ также вербовка молодых мужчин из спортивных клубов и преступных группировок "для организации насильственных провокаций во время голосования и протестов после него".

Сюда, вероятно, будут входить демонстрации с требованием отставки Санду, если ее партия проиграет выборы, или с целью дискредитации результатов, если она победит.

Основное внимание также уделяется тому, что произойдет после выборов. По словам европейских чиновников, поддержка, которую оппозиционные партии Молдовы получают от Москвы, различна и варьируется от консультаций до финансирования.

Два европейских чиновника, знакомых с этим вопросом, заявили в комментарии агентству, что "почти наверняка" Россия намерена реализовать большинство из этих планов.

Напомним, парламентские выборы в Молдове состоятся 28 сентября и будут определяющими для дальнейшего курса страны.

Президент Мая Санду заявила, что Москва готовит беспрецедентное вмешательство с помощью подкупа избирателей, дезинформации, кибератак, организации проплаченных протестов и т. д.

Последние опросы общественного мнения показывают, что PAS заняла бы первое место, но не смогла бы сформировать большинство в законодательном органе.

Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове.

Молдовавиборы
