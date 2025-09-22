У Молдові проводять сотні обшуків, частина з них – у соратників проросійського Додона

У Молдові пройшли сотні обшуків у справі про підготовку масових заворушень та дестабілізації країні; за словами проросійського лідера "соціалістів" Ігоря Додона, в частині випадків йдеться про його соратників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker

Деталі: Генеральний інспекторат поліції Молдови 22 вересня повідомив, що вранці представники низки служб здійснили понад 250 обшуків.

"В операції фігурують понад 100 осіб з різних населених пунктів країни. Обшуки пов’язані з кримінальною справою про підготовку масових заворушень і дестабілізації, які координували з РФ через кримінальні елементи", – заявили у поліції.

Експрезидент Молдови, лідер Партії соціалістів Ігор Додон, довкола якого сформувався проросійський "Патріотичний блок", заявив про обшуки у своїх соратників на півночі країни.

За його словами, йдеться про керівників територіальних осередків у Дрокії та Ришканах.

Лідер соціалістів назвав це "залякуваннями з боку злочинного режиму PAS" і заявив, що президентка Мая Санду і її партія "шукають приводи для скасування виборів", бо "знають, що їхній політичний кінець наближається".

Передісторія:

До сформованого навколо Додона проросійського блоку, окрім Партії соціалістів, входять комуністи, партія "Серце Молдови" колишньої очільниці Гагаузії Ірини Влах і "Майбутнє Молдови" Василе Тарлева.

Перед цим за вересень щонайменш тричі повідомляли про обшуки у справі про підкуп виборців; у Кишиневі вилучили мільйон доларів у справі про незаконне фінансування партій.

у справі про незаконне фінансування партій. Агентство Bloomberg дізналося про російський план втручання у вибори у Молдові, а BBC опублікували розслідування про дезінформацію в Молдові перед виборами за гроші з РФ.

Дивіться детальне пояснення "ЄвроПравди" про плани Кремля на вибори у Молдові.