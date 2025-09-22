В Молдове проводят сотни обысков, часть из них – у соратников пророссийского Додона

В Молдове прошли сотни обысков по делу о подготовке массовых беспорядков и дестабилизации страны; по словам пророссийского лидера "социалистов" Игоря Додона, в части случаев речь идет о его соратниках.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker

Детали: Генеральный инспекторат полиции Молдовы 22 сентября сообщил, что утром представители ряда служб провели более 250 обысков.

"В операции фигурируют более 100 человек из разных населенных пунктов страны. Обыски связаны с уголовным делом о подготовке массовых беспорядков и дестабилизации, которые координировали с РФ через криминальные элементы", – заявили в полиции.

Экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон, вокруг которого сформировался пророссийский "Патриотический блок", заявил об обысках у своих соратников на севере страны.

По его словам, речь идет о руководителях территориальных ячеек в Дрокии и Рышканах.

Лидер социалистов назвал это "запугиванием со стороны преступного режима PAS" и заявил, что президент Мая Санду и ее партия "ищут поводы для отмены выборов", потому что "знают, что их политический конец приближается".

Предыстория:

В сформированный вокруг Додона пророссийский блок, кроме Партии социалистов, входят коммунисты, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и "Будущее Молдовы" Василе Тарлева.

Перед этим в сентябре минимум трижды сообщали об обысках по делу о подкупе избирателей; в Кишиневе изъяли миллион долларов по делу о незаконном финансировании партий.

Агентство Bloomberg узнало о российском плане вмешательства в выборы в Молдове, а BBC опубликовало расследование о дезинформации в Молдове перед выборами за деньги из РФ.

