В Молдове проводят сотни обысков, часть из них – у соратников пророссийского Додона
В Молдове прошли сотни обысков по делу о подготовке массовых беспорядков и дестабилизации страны; по словам пророссийского лидера "социалистов" Игоря Додона, в части случаев речь идет о его соратниках.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker
Детали: Генеральный инспекторат полиции Молдовы 22 сентября сообщил, что утром представители ряда служб провели более 250 обысков.
"В операции фигурируют более 100 человек из разных населенных пунктов страны. Обыски связаны с уголовным делом о подготовке массовых беспорядков и дестабилизации, которые координировали с РФ через криминальные элементы", – заявили в полиции.
Экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон, вокруг которого сформировался пророссийский "Патриотический блок", заявил об обысках у своих соратников на севере страны.
По его словам, речь идет о руководителях территориальных ячеек в Дрокии и Рышканах.
Лидер социалистов назвал это "запугиванием со стороны преступного режима PAS" и заявил, что президент Мая Санду и ее партия "ищут поводы для отмены выборов", потому что "знают, что их политический конец приближается".
Предыстория:
- В сформированный вокруг Додона пророссийский блок, кроме Партии социалистов, входят коммунисты, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и "Будущее Молдовы" Василе Тарлева.
- Перед этим в сентябре минимум трижды сообщали об обысках по делу о подкупе избирателей; в Кишиневе изъяли миллион долларов по делу о незаконном финансировании партий.
- Агентство Bloomberg узнало о российском плане вмешательства в выборы в Молдове, а BBC опубликовало расследование о дезинформации в Молдове перед выборами за деньги из РФ.
Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове.