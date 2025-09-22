Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Молдове проводят сотни обысков, часть из них – у соратников пророссийского Додона

Мария Емец, Валентина РоманенкоПонедельник, 22 сентября 2025, 10:52
В Молдове проводят сотни обысков, часть из них – у соратников пророссийского Додона
Додон. фото Getty Images

В Молдове прошли сотни обысков по делу о подготовке массовых беспорядков и дестабилизации страны; по словам пророссийского лидера "социалистов" Игоря Додона, в части случаев речь идет о его соратниках.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker

Детали: Генеральный инспекторат полиции Молдовы 22 сентября сообщил, что утром представители ряда служб провели более 250 обысков.

Реклама:

"В операции фигурируют более 100 человек из разных населенных пунктов страны. Обыски связаны с уголовным делом о подготовке массовых беспорядков и дестабилизации, которые координировали с РФ через криминальные элементы", – заявили в полиции.

Экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон, вокруг которого сформировался пророссийский "Патриотический блок", заявил об обысках у своих соратников на севере страны.

По его словам, речь идет о руководителях территориальных ячеек в Дрокии и Рышканах.

РЕКЛАМА:

Лидер социалистов назвал это "запугиванием со стороны преступного режима PAS" и заявил, что президент Мая Санду и ее партия "ищут поводы для отмены выборов", потому что "знают, что их политический конец приближается".

Предыстория:

Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове.

Молдова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
На ЗАЭС произошел блэкаут – десятый за время оккупации россиянами
Трамп в ООН: Европа "финансирует войну против себя", покупая энергоресурсы у России
Более 2 недель боролись за жизнь: в Киеве умерла 24-летняя роженица, пострадавшая в результате атаки РФ
Открыли двери для Путина: три африканских страны заявили о выходе из МУС
Генштаб подтвердил поражение важных объектов в России и Крыму
видеоВ Киеве впервые перекрыли Крещатик для минуты молчания: как это было
Все новости...
Молдова
Россия разработала план вмешательства в предстоящие выборы в Молдове – Bloomberg
ВВС опубликовало расследование о кампании дезинформации в Молдове перед выборами за деньги из РФ
Зеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
Последние новости
20:53
Трамп сказал, что поговорит с Орбаном о покупке российской нефти
20:42
Зеленский начал встречу с Трампом
20:28
Спрятала тела в чемодане: в Новой Зеландии суд признал виновной женщину, убившую двух своих детей
20:09
В Германии – очередные повреждения на железной дороге, начали расследование
20:07
Удар дронами – и рекорд: экспорт нефти РФ достиг максимума за 16 месяцев
20:03
"Украинская правда" второй год подряд стала самым популярным новостным сайтом – исследование
19:52
Мандзын выиграл суперспринт на чемпионате Украины по летнему биатлону
19:27
Местные бюджеты собрали 29,7 миллиардов гривен земельного налога
19:11
В Никополе от обстрелов россиян погибла женщина
19:07
"Ударил в лицо и выбил зубы": ООН опубликовала показания гражданских украинцев, находившихся в неволе в РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: