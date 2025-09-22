Двоє мешканців Київщини постачали росіянам українські SIM-карти для дронів-камікадзе – СБУ

Служба безпеки України повідомила, що затримала двох жителів Київської області за постачання в Росію українських SIM-карток – їх окупанти використовували для кращої навігації дронів-камікадзе під час ударів по Україні.

Джерело: СБУ в Telegram

Дослівно з повідомлення: "Завдання окупантів виконували двоє мешканців столичного регіону, один з яких виявився колишнім правоохоронцем. Після інструктажу від російської спецслужби фігуранти спочатку купували українські "сімки", а потім, для конспірації маршруту посилки, направляли їх своїм спільникам у Євросоюзі. Звідти мобільні карти надсилали до РФ".

Деталі: Врешті, за даними СБУ, українські SIM-карти надходили до міст Набережні Челни та Єлабуга у Татарстані, де розташовані заводи з виробництва ударних БпЛА.

"Наявність цих мікрочипів покращувала зв’язок та навігацію російських безпілотників", – пояснили у службі.



Ще одним завданням затриманих було вербування працівників українських компаній мобільного зв’язку, щоб отримувати розвіддані від вітчизняних операторів.

Під час обшуків у зловмисників вилучили смартфони із доказами контактів з куратором від ФСБ та зарубіжними спільниками, а також підготовлені до відправки в Росію мобільні картки.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ.

Наразі чоловіки перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.



