Двое жителей Киевщины поставляли россиянам украинские SIM-карты для дронов-камикадзе – СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала двух жителей Киевской области за поставку в Россию украинских SIM-карт – их оккупанты использовали для лучшей навигации дронов-камикадзе во время ударов по Украине.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно из сообщения: "Задание оккупантов выполняли двое жителей столичного региона, один из которых оказался бывшим правоохранителем. После инструктажа от российской спецслужбы фигуранты сначала покупали украинские "симки", а затем, для конспирации маршрута посылки, направляли их своим сообщникам в Евросоюзе. Оттуда мобильные карты отправляли в РФ".

Реклама:

Детали: В конце концов, по данным СБУ, украинские SIM-карты поступали в города Набережные Челны и Елабуга в Татарстане, где расположены заводы по производству ударных БпЛА.

"Наличие этих микрочипов улучшало связь и навигацию российских беспилотников", – пояснили в службе.

Еще одной задачей задержанных была вербовка сотрудников украинских компаний мобильной связи, чтобы получать разведданные от отечественных операторов.

РЕКЛАМА:

Фото сбу

Во время обысков у злоумышленников изъяли смартфоны с доказательствами контактов с куратором от ФСБ и зарубежными сообщниками, а также подготовленные к отправке в Россию мобильные карты.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УК.

Сейчас мужчины находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.