Порушення повітряного простору Естонії: Литва викликала "на килим" представника РФ
Понеділок, 22 вересня 2025, 11:40
Міністерство закордонних справ Литви 21 вересня викликало "на килим" тимчасово повіреного у справах Росії і висловило "рішучий протест" після порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами 19 вересня, а також небезпечних польотів над Польщею того ж дня.
Джерело: заява МЗС, передає "Європейська правда"
Деталі: Російському представнику було повідомлено, що Литва вважає ці інциденти грубим порушенням міжнародного права, через яке Росія ескалює напруженість у регіоні Балтійського моря.
Реклама:
Відтак МЗС Литви вимагає від РФ вжити "всіх заходів" для запобігання повторенню таких провокацій у майбутньому.
МЗС Латвії також викликало представника російського посольства через цей інцидент.
Що було раніше:
РЕКЛАМА:
- У пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.
- Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що його країна ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.
- Американському президенту Дональду Трампу "не сподобався" цей інцидент.