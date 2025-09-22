Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Порушення повітряного простору Естонії: Литва викликала "на килим" представника РФ

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловПонеділок, 22 вересня 2025, 11:40
Порушення повітряного простору Естонії: Литва викликала на килим представника РФ
фото: Getty images

Міністерство закордонних справ Литви 21 вересня викликало "на килим" тимчасово повіреного у справах Росії і висловило "рішучий протест" після порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами 19 вересня, а також небезпечних польотів над Польщею того ж дня.

Джерело: заява МЗС, передає "Європейська правда"

Деталі: Російському представнику було повідомлено, що Литва вважає ці інциденти грубим порушенням міжнародного права, через яке Росія ескалює напруженість у регіоні Балтійського моря.

Реклама:

Відтак МЗС Литви вимагає від РФ вжити "всіх заходів" для запобігання повторенню таких провокацій у майбутньому.

МЗС Латвії також викликало представника російського посольства через цей інцидент.

Що було раніше:

РЕКЛАМА:
  • У пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.
  • Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що його країна ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.
  • Американському президенту Дональду Трампу "не сподобався" цей інцидент.

ЛитваЕстоніяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
На ЗАЕС стався блекаут – десятий за час окупації росіянами
Трамп в ООН: Європа "фінансує війну проти себе", купуючи енергоресурси у Росії
Понад 2 тижні боролися за життя: у Києві померла 24-річна породілля, яка постраждала внаслідок атаки РФ
Відкрили двері для Путіна: три африканські країни заявили про вихід з МКС
Генштаб підтвердив ураження важливих об’єктів у Росії та в Криму
відео У Києві вперше перекрили Хрещатик для хвилини мовчання: як це було
Усі новини...
Литва
Науседа: Навчання "Запад" не створили жодної безпосередньої загрози для Литви
ЗМІ: Дрон "Гербера", який наприкінці липня упав у Литві, був запущений з території Білорусі
Литва про навчання "Запад-2025": потік нелегальної міграції з Білорусі зменшився
Останні новини
20:42
Зеленський почав зустріч із Трампом
20:28
Сховала тіла у валізі: у Новій Зеландії суд визнав винною жінку, яка вбила двох своїх дітей
20:09
У Німеччині – чергові пошкодження на залізниці, правоохоронці почали розслідування
20:07
Удар дронами – і рекорд: експорт нафти РФ досяг максимуму за 16 місяців
20:03
"Українська правда" другий рік поспіль стала найпопулярнішим сайтом новин – дослідження
19:52
Мандзин виграв суперспринт на чемпіонаті України з літнього біатлону
19:27
Місцеві бюджети зібрали 29,7 мільярдів гривень земельного податку
19:11
У Нікополі від обстрілів росіян загинула жінка
19:07
"Ударив в обличчя і вибив зуби": ООН опублікувала свідчення цивільних українців, які були в неволі в РФ
19:02
Атака дронів зупинила роботу астраханського заводу "Газпрому"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: