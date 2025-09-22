Порушення повітряного простору Естонії: Литва викликала "на килим" представника РФ

Міністерство закордонних справ Литви 21 вересня викликало "на килим" тимчасово повіреного у справах Росії і висловило "рішучий протест" після порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами 19 вересня, а також небезпечних польотів над Польщею того ж дня.

Джерело: заява МЗС, передає "Європейська правда"

Деталі: Російському представнику було повідомлено, що Литва вважає ці інциденти грубим порушенням міжнародного права, через яке Росія ескалює напруженість у регіоні Балтійського моря.

Відтак МЗС Литви вимагає від РФ вжити "всіх заходів" для запобігання повторенню таких провокацій у майбутньому.

МЗС Латвії також викликало представника російського посольства через цей інцидент.

Що було раніше:

