Нарушение воздушного пространства Эстонии: Литва вызвала "на ковер" представителя РФ

Министерство иностранных дел Литвы 21 сентября вызвало "на ковер" временного поверенного в делах России и выразило "решительный протест" после нарушения воздушного пространства Эстонии российскими истребителями 19 сентября, а также опасных полетов над Польшей в тот же день.

Источник: заявление МИД, передает "Европейская правда"

Детали: Российскому представителю было сообщено, что Литва считает эти инциденты грубым нарушением международного права, из-за которого Россия эскалирует напряженность в регионе Балтийского моря.

Поэтому МИД Литвы требует от РФ принять "все меры" для предотвращения повторения таких провокаций в будущем.

МИД Латвии также вызвал представителя российского посольства из-за этого инцидента.

Что предшествовало:

