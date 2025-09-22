Нарушение воздушного пространства Эстонии: Литва вызвала "на ковер" представителя РФ
Понедельник, 22 сентября 2025, 11:40
Министерство иностранных дел Литвы 21 сентября вызвало "на ковер" временного поверенного в делах России и выразило "решительный протест" после нарушения воздушного пространства Эстонии российскими истребителями 19 сентября, а также опасных полетов над Польшей в тот же день.
Источник: заявление МИД, передает "Европейская правда"
Детали: Российскому представителю было сообщено, что Литва считает эти инциденты грубым нарушением международного права, из-за которого Россия эскалирует напряженность в регионе Балтийского моря.
Поэтому МИД Литвы требует от РФ принять "все меры" для предотвращения повторения таких провокаций в будущем.
МИД Латвии также вызвал представителя российского посольства из-за этого инцидента.
Что предшествовало:
- В пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.
- Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что его страна инициировала консультации НАТО по статье 4 Вашингтонского договора.
- Американскому президенту Дональду Трампу "не понравился" этот инцидент.