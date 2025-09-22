Усі розділи
Тепло в Україні затримається, подекуди дощитиме

Станіслав ПогоріловПонеділок, 22 вересня 2025, 12:47
Тепло в Україні затримається, подекуди дощитиме
ФОТО: Depositphotos

За прогнозами, у вівторок, 23 вересня, в Україні без опадів, лише на крайньому заході країни вдень місцями невеликий дощ.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Вітер південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°. На Волині, Рівненщині та Львівщині 16-21°.

В Києві без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°; вдень 24-26°.

В середу, 24 вересня, у західних, північних та Вінницькій областях невеликий дощ; на решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°. Вдень у західних та північних областях 12-17°, у центральних областях 18-23°, на півдні та сході країни 22-27°.

В Києві невеликий дощ, вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 15-17°.

погодаУкраїна
