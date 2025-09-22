Тепло в Украине задержится, местами будет дождливо

По прогнозам, во вторник, 23 сентября, в Украине без осадков, только на крайнем западе страны днем местами небольшой дождь.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ветер юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Реклама:

Температура ночью 10-15°, днем 22-27°. На Волыни, Ровенщине и Львовщине 16-21°.

В Киеве без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°; днем 24-26°.

В среду, 24 сентября, в западных, северных и Винницкой областях небольшой дождь; на остальной территории без осадков.

РЕКЛАМА:

Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 8-13°. Днем в западных и северных областях 12-17°, в центральных областях 18-23°, на юге и востоке страны 22-27°.

В Киеве небольшой дождь, ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 15-17°.