У Києві щоранку зупинятимуть рух на Хрещатику на час хвилини мовчання

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що готує розпорядження про перекриття Хрещатика під час хвилини мовчання о 9.00.

Джерело: Ткаченко у Telegram

Пряма мова: "До кінця тижня ми розпочнемо перекриття Хрещатика щодня о 9:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Я готую таке розпорядження".

Реклама:

Деталі: За його словами, відповідні вказівки будуть для патрульної поліції, Центру організації дорожнього руху, департаменту транспорту, підрозділам, які відповідають за комунікації в громаді.

"Хрещатик - серце столиці. А столиця - серце і приклад для всієї України. Чекаю не розуміння, а поваги до тих, хто віддав життя за наше життя", - зазначив Ткаченко.

Знати більше: Чи можуть водії отримати штраф, якщо не зупинилися під час хвилини мовчання? Пояснення юристів