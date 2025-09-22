Все разделы
В Киеве каждое утро будут останавливать движение на Крещатике на время минуты молчания

Станислав ПогориловПонедельник, 22 сентября 2025, 14:58
В Киеве каждое утро будут останавливать движение на Крещатике на время минуты молчания
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что готовит распоряжение о перекрытии Крещатика во время минуты молчания в 9.00.

Источник: Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "До конца недели мы начнем перекрытие Крещатика ежедневно в 9:00 на время общенациональной минуты молчания. Я готовлю такое распоряжение".

Детали: По его словам, соответствующие указания будут для патрульной полиции, Центра организации дорожного движения, департамента транспорта, подразделений, отвечающих за коммуникации в общине.

"Крещатик - сердце столицы. А столица - сердце и пример для всей Украины. Жду не понимания, а уважения к тем, кто отдал жизнь за нашу жизнь", - отметил Ткаченко.   

Узнать больше: Могут ли водители получить штраф, если не остановились во время минуты молчания? Разъяснения юристов

