Від мобілізації у диякони: на Волині викрили священника, який за $10 тисяч обіцяв чоловіку висвячення

На Волині правоохоронці викрили священника, який за 10 тисяч доларів обіцяв чоловіку відстрочку від мобілізації через висвячення у диякони.

Джерело: речниця спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко у коментарі Zaxid.net та в коментарі УП, співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, волинський священник (за даними джерела УП, йдеться про Володимир-Волинську єпархію УПЦ МП -ред.) пообіцяв за 10 тисяч доларів винагороди висвятити військовозобов’язаного у диякони однієї з церков, завдяки чому чоловік отримав би відстрочку від мобілізації та був би виключений з реєстру "Оберіг".

Пряма мова Шевченко: "Щоб надати такому висвяченню вигляду справжнього, отець пропонував придбати спеціальний одяг, а також рекомендував вивчити певні біблійні тексти. Частину хабаря у розмірі 80 тисяч гривень він отримав на банківську картку, решту – 8 тисяч доларів – готівкою під час особистої зустрічі".

Деталі: Вказано, що під час санкціонованих обшуків вдома та в автомобілях ієрея знайшли засоби зв’язку, банківські картки та інші речові докази.

Священнику оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на службових осіб, поєднане з вимаганням). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як уточнили УП в прокуратурі, наразі судом фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, однак це рішення оскаржується прокуратурою в апеляційному порядку.