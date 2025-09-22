Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Від мобілізації у диякони: на Волині викрили священника, який за $10 тисяч обіцяв чоловіку висвячення

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 вересня 2025, 15:23
Від мобілізації у диякони: на Волині викрили священника, який за $10 тисяч обіцяв чоловіку висвячення
ілюстративне фото з відкритих джерел

На Волині правоохоронці викрили священника, який за 10 тисяч доларів обіцяв чоловіку відстрочку від мобілізації через висвячення у диякони.

Джерело: речниця спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко у коментарі Zaxid.net та в коментарі УП, співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, волинський священник (за даними джерела УП, йдеться про Володимир-Волинську єпархію УПЦ МП -ред.) пообіцяв за 10 тисяч доларів винагороди висвятити військовозобов’язаного у диякони однієї з церков, завдяки чому чоловік отримав би відстрочку від мобілізації та був би виключений з реєстру "Оберіг".

Реклама:

Пряма мова Шевченко: "Щоб надати такому висвяченню вигляду справжнього, отець пропонував придбати спеціальний одяг, а також рекомендував вивчити певні біблійні тексти. Частину хабаря у розмірі 80 тисяч гривень він отримав на банківську картку, решту – 8 тисяч доларів – готівкою під час особистої зустрічі".

Деталі: Вказано, що під час санкціонованих обшуків вдома та в автомобілях ієрея знайшли засоби зв’язку, банківські картки та інші речові докази.

 

Священнику оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на службових осіб, поєднане з вимаганням). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

РЕКЛАМА:

Як уточнили УП в прокуратурі, наразі судом фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, однак це рішення оскаржується прокуратурою в апеляційному порядку.

ухилянтимобілізаціяВолинська областьпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
На ЗАЕС стався блекаут – десятий за час окупації росіянами
Трамп в ООН: Європа "фінансує війну проти себе", купуючи енергоресурси у Росії
Понад 2 тижні боролися за життя: у Києві померла 24-річна породілля, яка постраждала внаслідок атаки РФ
Відкрили двері для Путіна: три африканські країни заявили про вихід з МКС
Генштаб підтвердив ураження важливих об’єктів у Росії та в Криму
відео У Києві вперше перекрили Хрещатик для хвилини мовчання: як це було
Усі новини...
ухилянти
Проблема Форреста Гампа
Офіцер, який допоміг "бійциці" ухилитись від служби, погорів ще й на схемі дезертирства
Польські правоохоронці викрили канал незаконного вивезення українців у локомотивах
Останні новини
20:42
Зеленський почав зустріч із Трампом
20:28
Сховала тіла у валізі: у Новій Зеландії суд визнав винною жінку, яка вбила двох своїх дітей
20:09
У Німеччині – чергові пошкодження на залізниці, правоохоронці почали розслідування
20:07
Удар дронами – і рекорд: експорт нафти РФ досяг максимуму за 16 місяців
20:03
"Українська правда" другий рік поспіль стала найпопулярнішим сайтом новин – дослідження
19:52
Мандзин виграв суперспринт на чемпіонаті України з літнього біатлону
19:27
Місцеві бюджети зібрали 29,7 мільярдів гривень земельного податку
19:11
У Нікополі від обстрілів росіян загинула жінка
19:07
"Ударив в обличчя і вибив зуби": ООН опублікувала свідчення цивільних українців, які були в неволі в РФ
19:02
Атака дронів зупинила роботу астраханського заводу "Газпрому"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: