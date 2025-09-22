Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

От мобилизации в диаконы: разоблачен священник, который за $10 тысяч обещал мужчине рукоположение

Валентина РоманенкоПонедельник, 22 сентября 2025, 15:23
От мобилизации в диаконы: разоблачен священник, который за $10 тысяч обещал мужчине рукоположение
иллюстративное фото из открытых источников

На Волыни правоохранители разоблачили священника, который за 10 тысяч долларов обещал мужчине отсрочку от мобилизации через рукоположение в диаконы.

Источник: спикер спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко в комментарии Zaxid.net, и в комментарии УП, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, волынский священник (по данным источника УП, речь идет о Владимир-Волынской епархии УПЦ МП - ред.) пообещал за 10 тысяч долларов вознаграждения рукоположить военнообязанного в диаконы одной из церквей, благодаря чему мужчина получил бы отсрочку от мобилизации и был бы исключен из реестра "Оберіг".

Реклама:

Прямая речь Шевченко: "Чтобы придать такому рукоположению вид подлинного, отец предлагал приобрести специальную одежду, а также рекомендовал изучить определенные библейские тексты. Часть взятки в размере 80 тысяч гривен он получил на банковскую карточку, остальные 8 тысяч долларов – наличными во время личной встречи".

Детали: Указано, что во время санкционированных обысков дома и в автомобилях иерея нашли средства связи, банковские карты и другие вещественные доказательства.

 

Священнику объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц, соединенное с вымогательством). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

РЕКЛАМА:

Отмечается, что прокуроры подали в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как уточнили УП в прокуратуре, в настоящее время судом фигуранту избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, однако это решение обжалуется прокуратурой в апелляционном порядке.

уклонистымобилизацияВолынская областьпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоАэропорты Дании и Норвегии приостанавливали работу из-за появления "больших дронов"
обновлено, фотоРоссийские войска сбросили на Запорожье шесть авиабомб: погиб мужчина
Более 140 боевых столкновений произошло на фронте с начала суток – Генштаб
В Ивано-Франковской области группа лиц напала на ТЦК: трое военнообязанных сбежали
Франция признала государство Палестина
"ТЦК сделал предложение": Денис Бигус сообщил, что его мобилизовали
Все новости...
уклонисты
Проблема Форреста Гампа
Офицер, который помог депутату уклониться от службы, погорел еще и на схеме дезертирства
Польские правоохранители раскрыли канал незаконного вывоза украинцев в локомотивах
Последние новости
09:01
Встреча с Трампом и выступление в Совбезе ООН: стала известна программа Зеленского в Нью-Йорке
08:27
Латвия хочет восстановить болота для защиты границы с РФ
08:22
фото Из-за российского обстрела задерживаются 5 поездов – УЗ
08:16
На фронте 179 боев: россияне увеличили штурмы на Покровском и Новопавловском направлениях
08:12
интервьюАндрей Садовый – о "прослушке" в кабинете, странной реакции СБУ, Порошенко и Зеленского
08:11
Премьер Испании: Запад посылает неправильный сигнал увеличением расходов на оборону
08:01
Силы обороны за сутки отминусовали более тысячи оккупантов, 2 самолета и вертолет
07:53
Зеленский встретился с Келлогом: говорили о ситуации на фронте и закупке оружия у США
07:43
Эрдоган: Не верю, что война в Украине может быстро закончиться
07:29
Еврокомиссия инициирует создание международной группы доноров для восстановления Газы
Все новости...
Реклама:
Реклама: