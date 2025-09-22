От мобилизации в диаконы: разоблачен священник, который за $10 тысяч обещал мужчине рукоположение

На Волыни правоохранители разоблачили священника, который за 10 тысяч долларов обещал мужчине отсрочку от мобилизации через рукоположение в диаконы.

Источник: спикер спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко в комментарии Zaxid.net, и в комментарии УП, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, волынский священник (по данным источника УП, речь идет о Владимир-Волынской епархии УПЦ МП - ред.) пообещал за 10 тысяч долларов вознаграждения рукоположить военнообязанного в диаконы одной из церквей, благодаря чему мужчина получил бы отсрочку от мобилизации и был бы исключен из реестра "Оберіг".

Прямая речь Шевченко: "Чтобы придать такому рукоположению вид подлинного, отец предлагал приобрести специальную одежду, а также рекомендовал изучить определенные библейские тексты. Часть взятки в размере 80 тысяч гривен он получил на банковскую карточку, остальные 8 тысяч долларов – наличными во время личной встречи".

Детали: Указано, что во время санкционированных обысков дома и в автомобилях иерея нашли средства связи, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Священнику объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц, соединенное с вымогательством). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отмечается, что прокуроры подали в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как уточнили УП в прокуратуре, в настоящее время судом фигуранту избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, однако это решение обжалуется прокуратурой в апелляционном порядке.