ЄС схвалив зміни до плану Ukraine Facility, який потрібен для отримання нових траншів

Тетяна Висоцька, Олександр ШумілінПонеділок, 22 вересня 2025, 16:22
ЄС схвалив зміни до плану Ukraine Facility, який потрібен для отримання нових траншів
Фото: Getty Images

Єврокомісія ухвалила запропоновані Україною поправки до "Плану України" – плану реформ, необхідних для отримання коштів ЄС за програмою Ukraine Facility.

Джерело: "Європейська правда", яка наводить слова речника Єврокомісії Гійома Мерсьє

Деталі: Він розповів, що затверджено оновлений план реформ, які дозволять Україні отримувати нові транші у рамках програми фінансування Ukraine Facility.

"Україна подала запит на перегляд "Плану України" 7 серпня… Після проведеної оцінки, Єврокомісія 18 вересня ухвалила та подала на розгляд Ради ЄС пропозицію щодо внесення змін до Плану", – повідомив Мерсьє.

Тепер Рада ЄС повинна розглянути документ і або внести подальші зміни, або ухвалити переглянутий План, додав він.

Речник уточнив, що "запропоновані зміни зосереджені на тому, щоб зробити план більш практичним та ефективним в умовах сьогодення". 

"Зокрема, деякі дедлайни у розділі щодо енергетики та фінансових ринків будуть перенесені на більш ранні терміни. Це включає ухвалення пакета з інтеграції електроенергетики та чіткіші описи етапів реформ, що має забезпечити більш плавну реалізацію", – розповів Гійом Мерсьє.

Як повідомляла "Європейська правда", "План України" вперше оцінювався Радою у 2024 році і ґрунтувався на сценарії МВФ, згідно з яким загарбницька війна Росії мала завершитися у 2024 році. Оскільки війна триває довше, перегляд плану реформ був очікуваним.

Нагадаємо, 1 серпня уряд України ухвалив рішення про внесення змін до "Плану України". В уряді повідомляли, що до кінця вересня нову версію плану має затвердити Рада ЄС.

Як відомо, з початку 2024 року головною лінією фінансової допомоги Україні з боку ЄС стала програма за назвою Ukraine Facility із заявленою вартістю в 50 млрд євро. 

Починаючи з 2-го кварталу 2024 року ЄС прив'язує надання коштів до втілення Україною реформ. На кожний квартал Україна має індикатори – певні зміни, які Київ має втілити або рішення, які має ухвалити. А щоби додатково юридично підтвердити свою готовність, уряд прописав усі кроки та терміни виконання у документі за назвою "План України". 

25 липня речник Єврокомісії заявив у коментарі "Європейській правді", що наступний транш Ukraine Facility уріжуть, бо Київ не провів обіцяні реформи.

ЄСдопомога Україні
