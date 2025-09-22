ЕС одобрил изменения в план Ukraine Facility, необходимый для получения новых траншей

Еврокомиссия одобрила предложенные Украиной поправки к "Плану Украины" – плану реформ, необходимых для получения средств ЕС по программе Ukraine Facility.

Источник: "Европейская правда", которая приводит слова спикера Еврокомиссии Гийома Мерсье

Детали: Он рассказал, что утвержден обновленный план реформ, которые позволят Украине получать новые транши в рамках программы финансирования Ukraine Facility.

"Украина подала запрос на пересмотр "Плана Украины" 7 августа... После проведенной оценки, Еврокомиссия 18 сентября приняла и подала на рассмотрение Совета ЕС предложение о внесении изменений в План", – сообщил Мерсье.

Теперь Совет ЕС должен рассмотреть документ и либо внести дальнейшие изменения, либо принять пересмотренный План, добавил он.

Спикер уточнил, что "предложенные изменения сосредоточены на том, чтобы сделать план более практичным и эффективным в современных условиях".

"В частности, некоторые дедлайны в разделе по энергетике и финансовым рынкам будут перенесены на более ранние сроки. Это включает принятие пакета по интеграции электроэнергетики и более четкие описания этапов реформ, что должно обеспечить более плавную реализацию", – рассказал Гийом Мерсье.

Как сообщала "Европейская правда", "План Украины" впервые оценивался Советом в 2024 году и основывался на сценарии МВФ, согласно которому захватническая война России должна была завершиться в 2024 году. Поскольку война продолжается дольше, пересмотр плана реформ был ожидаем.

Напомним, 1 августа правительство Украины приняло решение о внесении изменений в "План Украины". В правительстве сообщали, что до конца сентября новую версию плана должна утвердить Совет ЕС.

Как известно, с начала 2024 года главной линией финансовой помощи Украине со стороны ЕС стала программа под названием Ukraine Facility с заявленной стоимостью в 50 млрд евро.

Начиная со 2-го квартала 2024 года ЕС привязывает предоставление средств к реализации Украиной реформ. На каждый квартал у Украины есть индикаторы – определенные изменения, которые Киев должен реализовать, или решения, которые должен принять. А чтобы дополнительно юридически подтвердить свою готовность, правительство прописало все шаги и сроки выполнения в документе под названием "План Украины".

25 июля спикер Еврокомиссии заявил в комментарии "Европейской правде", что следующий транш Ukraine Facility сократят, потому что Киев не провел обещанные реформы.