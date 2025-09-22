Молдова оголосила про завершення скринінгу з ЄС

Молдова та Європейський Союз завершили процедуру двостороннього скринінгу, тобто аналізу законодавства на відповідність вимогам вступу до ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення віцепремʼєр-міністерки з питань європейської інтеграції Молдови Крістіни Герасімов.

Деталі: За словами Герасімов, Молдова пройшла процедуру скринінгу за 15 місяців, протягом яких були проаналізовані "понад 100 тисяч сторінок законодавчих документів".

"Останнім проаналізованим розділом був Розділ 33 – "Фінансові та бюджетні положення". Він знаменує перехід від реформ і технічних процесів до взяття на себе ролі повноправного члена ЄС", – додала молдовська віцепремʼєрка.

Зазначимо, що завершення скринінгу відбулось незадовго до парламентських виборів у Молдові 28 вересня, які чинна влада позиціонує як голосування за європейське майбутнє країни.

Віцепрем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка раніше говорив, що Молдова завершить скринінг раніше за Україну, але обидві держави зроблять це до кінця вересня.

Нині Україна веде скринінгові переговори за останнім кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".