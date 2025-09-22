Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Молдова оголосила про завершення скринінгу з ЄС

Олег Павлюк, Олександр ШумілінПонеділок, 22 вересня 2025, 17:02
Молдова оголосила про завершення скринінгу з ЄС
Фото: Getty Images

Молдова та Європейський Союз завершили процедуру двостороннього скринінгу, тобто аналізу законодавства на відповідність вимогам вступу до ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення віцепремʼєр-міністерки з питань європейської інтеграції Молдови Крістіни Герасімов.

Деталі: За словами Герасімов, Молдова пройшла процедуру скринінгу за 15 місяців, протягом яких були проаналізовані "понад 100 тисяч сторінок законодавчих документів".

Реклама:

"Останнім проаналізованим розділом був Розділ 33 – "Фінансові та бюджетні положення". Він знаменує перехід від реформ і технічних процесів до взяття на себе ролі повноправного члена ЄС", – додала молдовська віцепремʼєрка.

Зазначимо, що завершення скринінгу відбулось незадовго до парламентських виборів у Молдові 28 вересня, які чинна влада позиціонує як голосування за європейське майбутнє країни.

Віцепрем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка раніше говорив, що Молдова завершить скринінг раніше за Україну, але обидві держави зроблять це до кінця вересня.

РЕКЛАМА:

Нині Україна веде скринінгові переговори за останнім кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

МолдоваЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
На ЗАЕС стався блекаут – десятий за час окупації росіянами
Трамп в ООН: Європа "фінансує війну проти себе", купуючи енергоресурси у Росії
Понад 2 тижні боролися за життя: у Києві померла 24-річна породілля, яка постраждала внаслідок атаки РФ
Відкрили двері для Путіна: три африканські країни заявили про вихід з МКС
Генштаб підтвердив ураження важливих об’єктів у Росії та в Криму
відео У Києві вперше перекрили Хрещатик для хвилини мовчання: як це було
Усі новини...
Молдова
У Молдові проводять сотні обшуків, частина з них – у соратників проросійського Додона
Росія розробила план втручання у майбутні вибори у Молдові – Bloomberg
ВВС опублікували розслідування про кампанію дезінформації в Молдові перед виборами за гроші з РФ
Останні новини
20:42
Зеленський почав зустріч із Трампом
20:28
Сховала тіла у валізі: у Новій Зеландії суд визнав винною жінку, яка вбила двох своїх дітей
20:09
У Німеччині – чергові пошкодження на залізниці, правоохоронці почали розслідування
20:07
Удар дронами – і рекорд: експорт нафти РФ досяг максимуму за 16 місяців
20:03
"Українська правда" другий рік поспіль стала найпопулярнішим сайтом новин – дослідження
19:52
Мандзин виграв суперспринт на чемпіонаті України з літнього біатлону
19:27
Місцеві бюджети зібрали 29,7 мільярдів гривень земельного податку
19:11
У Нікополі від обстрілів росіян загинула жінка
19:07
"Ударив в обличчя і вибив зуби": ООН опублікувала свідчення цивільних українців, які були в неволі в РФ
19:02
Атака дронів зупинила роботу астраханського заводу "Газпрому"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: