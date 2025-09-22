Все разделы
Молдова объявила о завершении скрининга с ЕС

Олег Павлюк, Александр ШумилинПонедельник, 22 сентября 2025, 17:02
Молдова объявила о завершении скрининга с ЕС
Фото: Getty Images

Молдова и Европейский Союз завершили процедуру двустороннего скрининга, то есть анализа законодательства на соответствие требованиям вступления в ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции Молдовы Кристины Герасимов.

Детали: По словам Герасимов, Молдова прошла процедуру скрининга за 15 месяцев, в течение которых были проанализированы "более 100 тысяч страниц законодательных документов".

"Последним проанализированным разделом был Раздел 33 – "Финансовые и бюджетные положения". Он знаменует переход от реформ и технических процессов к принятию на себя роли полноправного члена ЕС", – добавила молдавский вице-премьер.

Отметим, что завершение скрининга состоялось незадолго до парламентских выборов в Молдове 28 сентября, которые действующая власть позиционирует как голосование за европейское будущее страны.

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка ранее говорил, что Молдова завершит скрининг раньше Украины, но оба государства сделают это до конца сентября.

Сейчас Украина ведет скрининговые переговоры по последнему кластеру 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".

МолдоваЕС
