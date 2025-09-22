2-й корпус НГУ "Хартія" створює батальйон безпілотних систем "Лава"

2-й корпус Нацгвардії "Хартія" оголосив про створення нового підрозділу – батальйону безпілотних систем "Лава". У ньому зосередять напрацювання корпусу та його бригад у сфері безпілотних і роботизованих комплексів для розвідки, збору й аналізу даних та підтримки бойових операцій.

Джерело: пресслужба 2-го корпусу НГУ "Хартія"

Деталі: Повідомляється, що мета батальйону – підвищити боєздатність бригад корпусу через використання сучасних технологій: глибинну розвідку, точкові удари в тилу противника, автоматизований збір і аналіз інформації з застосуванням елементів ШІ, вдосконалення логістики у бойових умовах та масштабне застосування повітряних і наземних безпілотників.

Структура та функції "Лави" охоплюватимуть кілька напрямів:

розвідка й спостереження в реальному часі з високоточним відеоозаписом;

вогневе ураження, мінування та розмінування;

логістика та медична евакуація за допомогою роботизованих комплексів;

штурмові операції із застосуванням роботизованих систем для виконання складних завдань.

У повідомленні корпусу зазначено, що батальйон об’єднає інженерні, технічні та аналітичні компетенції, накопичені підрозділами "Хартії" під час практичного використання БПЛА та наземних роботів. Як приклади досягнень названо першу в Україні роботизовану штурмову операцію, застосування наземних роботів для медичної евакуації та розробку систем збору й аналітики даних для безпілотних комплексів.

Для комплектування підрозділу корпус оголошує набір фахівців: інженерів і техніків, програмістів, пілотів БПЛА та операторів наземних комплексів, аналітиків даних і ІТ-спеціалістів, логістів, водіїв та штабних офіцерів для планування й координації.

Дослівно: "Батальйон "Лава" – це наступний крок у побудові нового українського війська, яке поєднує мужність воїнів і силу технологій. Ми шукаємо тих, хто готовий працювати на фронтирі інновацій та посилювати оборону України".

Деталі: За рекрутинговою інформацією звертатися до гарячої лінії рекрутингового центру: 3333 (кандидат має зазначити, що прагне потрапити саме до батальйону "Лава").