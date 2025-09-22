2-й корпус НГУ "Хартия" создает батальон беспилотных систем "Лава"

2-й корпус Нацгвардии "Хартия" объявил о создании нового подразделения – батальона беспилотных систем "Лава". В нем сосредоточат наработки корпуса и его бригад в сфере беспилотных и роботизированных комплексов для разведки, сбора и анализа данных и поддержки боевых операций.

Источник: пресс-служба 2-го корпуса НГУ "Хартия"

Детали: Сообщается, что цель батальона – повысить боеспособность бригад корпуса за счет использования современных технологий: глубинная разведка, точечные удары в тылу противника, автоматизированный сбор и анализ информации с применением элементов ИИ, совершенствование логистики в боевых условиях и масштабное применение воздушных и наземных беспилотников.

Реклама:

Структура и функции "Лавы" будут охватывать несколько направлений:

разведка и наблюдение в реальном времени с высокоточной видеозаписью;

огневое поражение, минирование и разминирование;

логистика и медицинская эвакуация с помощью роботизированных комплексов;

штурмовые операции с применением роботизированных систем для выполнения сложных задач.

В сообщении корпуса указано, что батальон объединит инженерные, технические и аналитические компетенции, накопленные подразделениями "Хартии" во время практического использования БПЛА и наземных роботов. В качестве примеров достижений названы первая в Украине роботизированная штурмовая операция, применение наземных роботов для медицинской эвакуации и разработка систем сбора и аналитики данных для беспилотных комплексов.

РЕКЛАМА:

Для комплектования подразделения корпус объявляет набор специалистов: инженеров и техников, программистов, пилотов БПЛА и операторов наземных комплексов, аналитиков данных и ИТ-специалистов, логистов, водителей и штабных офицеров для планирования и координации.

Дословно: "Батальон "Лава" – это следующий шаг в построении новой украинской армии, которая сочетает мужество воинов и силу технологий. Мы ищем тех, кто готов работать на передовой инноваций и усиливать оборону Украины".

Детали: За рекрутинговой информацией обращаться на горячую линию рекрутингового центра: 3333 (кандидат должен указать, что стремится попасть именно в батальон "Лава").