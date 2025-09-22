Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

2-й корпус НГУ "Хартия" создает батальон беспилотных систем "Лава"

Анастасия ПроцПонедельник, 22 сентября 2025, 16:58
2-й корпус НГУ Хартия создает батальон беспилотных систем Лава
Иллюстрация "Хартия"

2-й корпус Нацгвардии "Хартия" объявил о создании нового подразделения – батальона беспилотных систем "Лава". В нем сосредоточат наработки корпуса и его бригад в сфере беспилотных и роботизированных комплексов для разведки, сбора и анализа данных и поддержки боевых операций.

Источник: пресс-служба 2-го корпуса НГУ "Хартия" 

Детали: Сообщается, что цель батальона – повысить боеспособность бригад корпуса за счет использования современных технологий: глубинная разведка, точечные удары в тылу противника, автоматизированный сбор и анализ информации с применением элементов ИИ, совершенствование логистики в боевых условиях и масштабное применение воздушных и наземных беспилотников.

Реклама:

Структура и функции "Лавы" будут охватывать несколько направлений:

  • разведка и наблюдение в реальном времени с высокоточной видеозаписью;
  • огневое поражение, минирование и разминирование;
  • логистика и медицинская эвакуация с помощью роботизированных комплексов;
  • штурмовые операции с применением роботизированных систем для выполнения сложных задач.

В сообщении корпуса указано, что батальон объединит инженерные, технические и аналитические компетенции, накопленные подразделениями "Хартии" во время практического использования БПЛА и наземных роботов. В качестве примеров достижений названы первая в Украине роботизированная штурмовая операция, применение наземных роботов для медицинской эвакуации и разработка систем сбора и аналитики данных для беспилотных комплексов.

РЕКЛАМА:

Для комплектования подразделения корпус объявляет набор специалистов: инженеров и техников, программистов, пилотов БПЛА и операторов наземных комплексов, аналитиков данных и ИТ-специалистов, логистов, водителей и штабных офицеров для планирования и координации.

Дословно: "Батальон "Лава" – это следующий шаг в построении новой украинской армии, которая сочетает мужество воинов и силу технологий. Мы ищем тех, кто готов работать на передовой инноваций и усиливать оборону Украины".

Детали: За рекрутинговой информацией обращаться на горячую линию рекрутингового центра: 3333 (кандидат должен указать, что стремится попасть именно в батальон "Лава").

беспилотникиармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоАэропорты Дании и Норвегии приостанавливали работу из-за появления "больших дронов"
обновлено, фотоРоссийские войска сбросили на Запорожье шесть авиабомб: погиб мужчина
футболФранцуз Дембеле стал обладателем Золотого мяча-2025
Более 140 боевых столкновений произошло на фронте с начала суток – Генштаб
В Ивано-Франковской области группа лиц напала на ТЦК: трое военнообязанных сбежали
Франция признала государство Палестина
Все новости...
беспилотники
Венгрию и Словакию не пригласили на совещание в ЕС по поводу "стены дронов"
Враг переделал ударный БПЛА "Молния" в дрон-матку – Флеш
Россияне начали массово страховаться от ударов украинских дронов
Последние новости
10:34
Турция планирует купить много американских самолетов на фоне встречи Трампа и Эрдогана
10:31
У Украины нет непокрытых "дыр" в бюджете в 2025 году – Пидласа
10:20
В МИД Литвы объяснили, почему нужно приобщить опыт Украины к "стене дронов"
10:10
Украинцы за месяц купили почти 8 тысяч электромобилей: в каких регионах больше всего
09:51
Украинская NORDA Dynamics привлекла $1 млн для развития автономных систем БПЛА
09:48
Национальный депозитарий перешел под контроль Нацбанка
09:47
Полиция Дании: дронами, из-за которых был парализован аэропорт, управлял "опытный оператор"
09:34
Испанская футболистка Бонмати в третий раз подряд стала обладательницей женского "Золотого мяча"
09:30
Россияне атаковали Украину 3 ракетами и 115 БпЛА: было 15 попаданий
09:28
фото Италию всколыхнули масштабные протесты в поддержку палестинцев
Все новости...
Реклама:
Реклама: