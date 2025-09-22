Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Польщі вирішили депортувати шістьох українців – п’ятеро вже виїхали

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 22 вересня 2025, 17:37
У Польщі вирішили депортувати шістьох українців – п’ятеро вже виїхали
фото: Надоджанський відділ Прикордонної служби Польщі

Влада Польщі ухвалила рішення про депортацію шести громадян України – п’ятеро з них уже покинули територію країни, а щодо шостого триває процедура висилання.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на Надоджанський відділ Прикордонної служби Польщі

Деталі: За словами речниці відділу польської Прикордонної служби Малгожати Поточної, у ніч проти суботи прикордонники затримали шістьох громадян України, "які, не дотримуючись вимог закону, становили реальну загрозу безпеці та громадському порядку в Польщі".

Реклама:

Вона додала, що українці, серед іншого, керували автомобілями в стані алкогольного сп'яніння, вчинили податкові злочини, фінансові шахрайства та афери, крадіжки, знищення майна, переслідування та психологічне або фізичне насильство.

Чоловіків зобов'язали повернутися до України. П'ятьох із них у супроводі польських прикордонників уже доставили до польсько-українського кордону і передали місцевим службам, а один із затриманих перебуватиме в центрі для іноземців.

Всі шестеро українців також отримали багаторічні заборони на повторний в'їзд до країн Шенгенської зони, ідеться в повідомленні.

РЕКЛАМА:

З повідомлення також випливає, що з початку 2025 року співробітники Надоджанського відділення Прикордонної служби Польщі депортували 300 іноземців, які становили загрозу безпеці та громадському порядку в Польщі.

Нагадаємо:

Польщаукраїнцідепортація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
На ЗАЕС стався блекаут – десятий за час окупації росіянами
Трамп в ООН: Європа "фінансує війну проти себе", купуючи енергоресурси у Росії
Понад 2 тижні боролися за життя: у Києві померла 24-річна породілля, яка постраждала внаслідок атаки РФ
Відкрили двері для Путіна: три африканські країни заявили про вихід з МКС
Генштаб підтвердив ураження важливих об’єктів у Росії та в Криму
відео У Києві вперше перекрили Хрещатик для хвилини мовчання: як це було
Усі новини...
Польща
На сході Польщі знайшли черговий уламок російського дрона
Два британські винищувачі вилітали патрулювати небо над Польщею
У Польщі знайшли уламки ще одного російського БпЛА
Останні новини
20:42
Зеленський почав зустріч із Трампом
20:28
Сховала тіла у валізі: у Новій Зеландії суд визнав винною жінку, яка вбила двох своїх дітей
20:09
У Німеччині – чергові пошкодження на залізниці, правоохоронці почали розслідування
20:07
Удар дронами – і рекорд: експорт нафти РФ досяг максимуму за 16 місяців
20:03
"Українська правда" другий рік поспіль стала найпопулярнішим сайтом новин – дослідження
19:52
Мандзин виграв суперспринт на чемпіонаті України з літнього біатлону
19:27
Місцеві бюджети зібрали 29,7 мільярдів гривень земельного податку
19:11
У Нікополі від обстрілів росіян загинула жінка
19:07
"Ударив в обличчя і вибив зуби": ООН опублікувала свідчення цивільних українців, які були в неволі в РФ
19:02
Атака дронів зупинила роботу астраханського заводу "Газпрому"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: