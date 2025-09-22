В Польше решили депортировать шестерых украинцев – пятеро уже выехали
Власти Польши приняли решение о депортации шести граждан Украины – пятеро из них уже покинули территорию страны, а в отношении шестого продолжается процедура высылки.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Надожанский отдел Пограничной службы Польши
Детали: По словам пресс-секретаря отдела польской Пограничной службы Малгожаты Поточной, в ночь на субботу пограничники задержали шестерых граждан Украины, "которые, не соблюдая требования закона, представляли реальную угрозу безопасности и общественному порядку в Польше".
Она добавила, что украинцы, среди прочего, управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, совершили налоговые преступления, финансовые мошенничества и аферы, кражи, уничтожение имущества, преследования и психологическое или физическое насилие.
Мужчин обязали вернуться в Украину. Пятерых из них в сопровождении польских пограничников уже доставили к польско-украинской границе и передали местным службам, а один из задержанных будет находиться в центре для иностранцев.
Все шестеро украинцев также получили многолетние запреты на повторный въезд в страны Шенгенской зоны, говорится в сообщении.
Из сообщения также следует, что с начала 2025 года сотрудники Надожанского отделения Пограничной службы Польши депортировали 300 иностранцев, которые представляли угрозу безопасности и общественному порядку в Польше.
