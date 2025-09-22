Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Командувач ДШВ Апостол прокоментував створення Штурмових військ

Тетяна ОлійникПонеділок, 22 вересня 2025, 18:59
Командувач ДШВ Апостол прокоментував створення Штурмових військ
Олег Апостол. Фото: пресслужба 95 ОДШБр

Командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил України бригадний генерал Олег Апостол привітав створення Штурмових військ.

Джерело: коментар Апостола "Новинарні", народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла

Деталі: 20 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення про створення Штурмових військ. Нардепка Безугла назвала майбутній рід військ "штурмовими військами Сирського", які, за її словами, намагаються створити, висмоктуючи людей і ресурси з уже існуючих ДШВ та сухопутних підрозділів".

Реклама:

Вона також окремо звернулася до командувача ДШВ Олега Апостола, зауваживши, що "мужність критично важлива не лише на полі бою, а й у відстоюванні здорового глузду". 

Командувач ДШВ Олег Апостол дав "Новинарні" свій коментар з цього приводу.

Пряма мова Апостола: "Не можу залишатися осторонь тих заяв і звинувачень, які періодично з’являються у публічному просторі – як на адресу ДШВ, мене особисто, так і на адресу вищого командування. Хотів би висловити свою думку щодо дій Головкома генерала Олександра Сирського. 

РЕКЛАМА:

Під його командуванням (він тоді був командувачем КСВ та ОСУВ "Хортиця"), я воював на різних напрямках, ще будучи заступником командира 80 ОДШБр та командиром 95 ОДШБр, та продовжую воювати вже в статусі командувача Десантно-штурмових військ. Добре знаю його як командира.

Він жорсткий та вимогливий воєначальник, який завжди володіє реальною обстановкою на полі бою. Він напряму спілкується з командирами військових частин, занурюючись в найменші деталі. І це позитивно впливає на виконання бойових завдань".

Деталі: Апостол додав, що під час нарад Сирський "завжди уважно заслуховує кожного командира і якщо адекватний замисел – затверджує його".

При цьому, за його словами, Головком виділяє необхідні ресурси для виконання поставлених завдань.

Пряма мова: "Корпуси вже довели, що здатні ефективно виконувати бойові завдання на найбільш гарячих напрямках, що похитне бойову рівновагу на полі бою на нашу користь. Ми  – український десант. Ми  – не ідеальні. Ми  – не безсмертні. Але ми  – сильніші, ніж будь-коли. І ми щодня демонструємо, що кращі та на що здатні".

Збройні силиСирськийросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
На ЗАЕС стався блекаут – десятий за час окупації росіянами
Трамп в ООН: Європа "фінансує війну проти себе", купуючи енергоресурси у Росії
Понад 2 тижні боролися за життя: у Києві померла 24-річна породілля, яка постраждала внаслідок атаки РФ
Відкрили двері для Путіна: три африканські країни заявили про вихід з МКС
Генштаб підтвердив ураження важливих об’єктів у Росії та в Криму
відео У Києві вперше перекрили Хрещатик для хвилини мовчання: як це було
Усі новини...
Збройні сили
У Генштабі пояснили, навіщо створюють Штурмові війська і чим вони відрізняються від ДШВ
Росіяни атакували Покровський і ще два напрямки фронту 90 разів – Генштаб
Проблема Форреста Гампа
Останні новини
20:42
Зеленський почав зустріч із Трампом
20:28
Сховала тіла у валізі: у Новій Зеландії суд визнав винною жінку, яка вбила двох своїх дітей
20:09
У Німеччині – чергові пошкодження на залізниці, правоохоронці почали розслідування
20:07
Удар дронами – і рекорд: експорт нафти РФ досяг максимуму за 16 місяців
20:03
"Українська правда" другий рік поспіль стала найпопулярнішим сайтом новин – дослідження
19:52
Мандзин виграв суперспринт на чемпіонаті України з літнього біатлону
19:27
Місцеві бюджети зібрали 29,7 мільярдів гривень земельного податку
19:11
У Нікополі від обстрілів росіян загинула жінка
19:07
"Ударив в обличчя і вибив зуби": ООН опублікувала свідчення цивільних українців, які були в неволі в РФ
19:02
Атака дронів зупинила роботу астраханського заводу "Газпрому"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: