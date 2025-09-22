Командувач ДШВ Апостол прокоментував створення Штурмових військ

Командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил України бригадний генерал Олег Апостол привітав створення Штурмових військ.

Джерело: коментар Апостола "Новинарні", народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла

Деталі: 20 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення про створення Штурмових військ. Нардепка Безугла назвала майбутній рід військ "штурмовими військами Сирського", які, за її словами, намагаються створити, висмоктуючи людей і ресурси з уже існуючих ДШВ та сухопутних підрозділів".

Вона також окремо звернулася до командувача ДШВ Олега Апостола, зауваживши, що "мужність критично важлива не лише на полі бою, а й у відстоюванні здорового глузду".

Командувач ДШВ Олег Апостол дав "Новинарні" свій коментар з цього приводу.

Пряма мова Апостола: "Не можу залишатися осторонь тих заяв і звинувачень, які періодично з’являються у публічному просторі – як на адресу ДШВ, мене особисто, так і на адресу вищого командування. Хотів би висловити свою думку щодо дій Головкома генерала Олександра Сирського.

Під його командуванням (він тоді був командувачем КСВ та ОСУВ "Хортиця"), я воював на різних напрямках, ще будучи заступником командира 80 ОДШБр та командиром 95 ОДШБр, та продовжую воювати вже в статусі командувача Десантно-штурмових військ. Добре знаю його як командира.

Він жорсткий та вимогливий воєначальник, який завжди володіє реальною обстановкою на полі бою. Він напряму спілкується з командирами військових частин, занурюючись в найменші деталі. І це позитивно впливає на виконання бойових завдань".

Деталі: Апостол додав, що під час нарад Сирський "завжди уважно заслуховує кожного командира і якщо адекватний замисел – затверджує його".

При цьому, за його словами, Головком виділяє необхідні ресурси для виконання поставлених завдань.

Пряма мова: "Корпуси вже довели, що здатні ефективно виконувати бойові завдання на найбільш гарячих напрямках, що похитне бойову рівновагу на полі бою на нашу користь. Ми – український десант. Ми – не ідеальні. Ми – не безсмертні. Але ми – сильніші, ніж будь-коли. І ми щодня демонструємо, що кращі та на що здатні".