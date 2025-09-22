Все разделы
Командующий ДШВ Апостол прокомментировал создание Штурмовых войск

Татьяна ОлейникПонедельник, 22 сентября 2025, 18:59
Командующий ДШВ Апостол прокомментировал создание Штурмовых войск
Олег Апостол. Фото: пресс-служба 95 ОДШБр

Командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Олег Апостол приветствовал создание Штормовых войск.

Источник: комментарий Апостола "Новинарни", народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая

Детали: 20 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что принял решение о создании Штурмовых войск. Нардеп Безугла назвала будущий род войск "штурмовыми войсками Сырского", которые, по ее словам, пытаются создать, высасывая людей и ресурсы из уже существующих ДШВ и сухопутных подразделений".

Она также отдельно обратилась к командующему ДШВ Олегу Апостолу, отметив, что "мужество критически важно не только на поле боя, но и в отстаивании здравого смысла".

Командующий ДШВ Олег Апостол дал "Новинарне" свой комментарий по этому поводу.

Прямая речь Апостола: "Не могу оставаться в стороне от тех заявлений и обвинений, которые периодически появляются в публичном пространстве — как в адрес ДШВ, меня лично, так и в адрес высшего командования. Хотел бы высказать свое мнение о действиях Главкома генерала Александра Сырского.

Под его командованием (он тогда был командующим КСВ и ОСУВ "Хортица") я воевал на разных направлениях, еще будучи заместителем командира 80 ОДШБр и командиром 95 ОДШБр, и продолжаю воевать уже в статусе командующего Десантно-штурмовыми войсками. Хорошо знаю его как командира.

Он жесткий и требовательный военачальник, который всегда владеет реальной обстановкой на поле боя. Он напрямую общается с командирами воинских частей, вникая в мельчайшие детали. И это положительно влияет на выполнение боевых задач".

Детали: Апостол добавил, что во время совещаний Сырский "всегда внимательно выслушивает каждого командира и, если замысел адекватный, утверждает его".

При этом, по его словам, Главком выделяет необходимые ресурсы для выполнения поставленных задач.

Прямая речь: "Корпуса уже доказали, что способны эффективно выполнять боевые задачи на самых горячих направлениях, что поколеблет боевое равновесие на поле боя в нашу пользу. Мы – украинский десант. Мы – не идеальны. Мы – не бессмертны. Но мы – сильнее, чем когда-либо. И мы ежедневно демонстрируем, что мы лучшие и на что способны".

