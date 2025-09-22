Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Столичну суддю підозрюють у незаконному збагаченні на понад 16 мільйонів

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 вересня 2025, 19:35
Столичну суддю підозрюють у незаконному збагаченні на понад 16 мільйонів
ілюстрація САП

Антикорупційні органи викрили столичну суддю на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Джерело: НАБУ, САП, співрозмовники УП в правоохоронних органах

 
Людмила Кропивна
скриншот з відео еспресСо

Деталі: У повідомленні структур немає імені фігурантки, але за даними джерел УП, йдеться про суддю Північного апеляційного господарського суду Людмилу Кропивну.

Реклама:

За даними слідства, у кінці 2021 року підозрювана набула активи (дві земельні ділянки та житловий будинок на Київщині), вартість яких на понад 16 млн грн перевищувала її законні доходи.

Зокрема на сайтах нерухомості вказані об’єкти продавалися за майже 1 млн дол. США, а кінцева вартість становила близько 900 тис. дол. США (орієнтовно 24 млн грн за курсом НБУ на дату придбання).

Крім того, суддя вказала недостовірні відомості про це майно у своїх деклараціях за 2021-2024 рр, а саме занизила їхню вартість на понад 16 млн грн.

РЕКЛАМА:

Зазначається, що досудове розслідування розпочалося на підставі матеріалів СБУ та здійснювалося за оперативним супроводом її співробітників.

Що передувало: У 2024 році НАБУ проводило в Кропивної певні слідчі дії.

НАБУАнтикорупційна прокуратурасуддекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
На ЗАЕС стався блекаут – десятий за час окупації росіянами
Трамп в ООН: Європа "фінансує війну проти себе", купуючи енергоресурси у Росії
Понад 2 тижні боролися за життя: у Києві померла 24-річна породілля, яка постраждала внаслідок атаки РФ
Відкрили двері для Путіна: три африканські країни заявили про вихід з МКС
Генштаб підтвердив ураження важливих об’єктів у Росії та в Криму
відео У Києві вперше перекрили Хрещатик для хвилини мовчання: як це було
Усі новини...
НАБУ
НАБУ і САП завершили розслідування справи про "золоті яйця" Міноборони
Шурма заявив, що НАБУ набрехало німецьким колегам, щоб провести обшук в його домі
Один із п'яти менеджерів президента. Як УП знайшла в Європі фігуранта справи НАБУ та екскуратора економіки Шурму
Останні новини
20:42
Зеленський почав зустріч із Трампом
20:28
Сховала тіла у валізі: у Новій Зеландії суд визнав винною жінку, яка вбила двох своїх дітей
20:09
У Німеччині – чергові пошкодження на залізниці, правоохоронці почали розслідування
20:07
Удар дронами – і рекорд: експорт нафти РФ досяг максимуму за 16 місяців
20:03
"Українська правда" другий рік поспіль стала найпопулярнішим сайтом новин – дослідження
19:52
Мандзин виграв суперспринт на чемпіонаті України з літнього біатлону
19:27
Місцеві бюджети зібрали 29,7 мільярдів гривень земельного податку
19:11
У Нікополі від обстрілів росіян загинула жінка
19:07
"Ударив в обличчя і вибив зуби": ООН опублікувала свідчення цивільних українців, які були в неволі в РФ
19:02
Атака дронів зупинила роботу астраханського заводу "Газпрому"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: