Столичну суддю підозрюють у незаконному збагаченні на понад 16 мільйонів

Антикорупційні органи викрили столичну суддю на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Джерело: НАБУ, САП, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Людмила Кропивна

Деталі: У повідомленні структур немає імені фігурантки, але за даними джерел УП, йдеться про суддю Північного апеляційного господарського суду Людмилу Кропивну.

За даними слідства, у кінці 2021 року підозрювана набула активи (дві земельні ділянки та житловий будинок на Київщині), вартість яких на понад 16 млн грн перевищувала її законні доходи.

Зокрема на сайтах нерухомості вказані об’єкти продавалися за майже 1 млн дол. США, а кінцева вартість становила близько 900 тис. дол. США (орієнтовно 24 млн грн за курсом НБУ на дату придбання).

Крім того, суддя вказала недостовірні відомості про це майно у своїх деклараціях за 2021-2024 рр, а саме занизила їхню вартість на понад 16 млн грн.

Зазначається, що досудове розслідування розпочалося на підставі матеріалів СБУ та здійснювалося за оперативним супроводом її співробітників.

Що передувало: У 2024 році НАБУ проводило в Кропивної певні слідчі дії.