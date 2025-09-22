Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Столичную судью подозревают в незаконном обогащении на более чем 16 миллионов

Валентина РоманенкоПонедельник, 22 сентября 2025, 19:35
Столичную судью подозревают в незаконном обогащении на более чем 16 миллионов
иллюстрация САП

Антикоррупционные органы разоблачили столичную судью в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Источник: НАБУ, САП, собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

 
Людмила Кропивная
скриншот з відео еспресСо

Детали: В сообщении структур нет имени фигурантки, но по данным источников УП, речь идет о судье Северного апелляционного хозяйственного суда Людмиле Кропивной.

Реклама:

По данным следствия, в конце 2021 года подозреваемая приобрела активы (два земельных участка и жилой дом в Киевской области), стоимость которых на более чем 16 млн грн превышала ее законные доходы.

В частности, на сайтах недвижимости указанные объекты продавались почти за 1 млн долл. США, а конечная стоимость составляла около 900 тыс. долл. США (ориентировочно 24 млн грн по курсу НБУ на дату приобретения).

Кроме того, судья указала недостоверные сведения об этом имуществе в своих декларациях за 2021-2024 гг., а именно занизила их стоимость более чем на 16 млн грн.

РЕКЛАМА:

Отмечается, что досудебное расследование началось на основании материалов СБУ и осуществлялось при оперативном сопровождении ее сотрудников.

Что предшествовало: В 2024 году НАБУ проводило у Кропивной определенные следственные действия.

НАБУАнтикоррупционная прокуратурасуддекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
На ЗАЭС произошел блэкаут – десятый за время оккупации россиянами
Трамп в ООН: Европа "финансирует войну против себя", покупая энергоресурсы у России
Более 2 недель боролись за жизнь: в Киеве умерла 24-летняя роженица, пострадавшая в результате атаки РФ
Открыли двери для Путина: три африканских страны заявили о выходе из МУС
Генштаб подтвердил поражение важных объектов в России и Крыму
видеоВ Киеве впервые перекрыли Крещатик для минуты молчания: как это было
Все новости...
НАБУ
НАБУ и САП завершили расследование дела о "золотых яйцах" Минобороны
Шурма заявил, что НАБУ наврало немецким коллегам, чтобы провести обыск в его доме
Один из пяти менеджеров президента. Как УП нашла в Европе фигуранта дела НАБУ и экскуратора экономики Шурму
Последние новости
20:53
Трамп сказал, что поговорит с Орбаном о покупке российской нефти
20:42
Зеленский начал встречу с Трампом
20:28
Спрятала тела в чемодане: в Новой Зеландии суд признал виновной женщину, убившую двух своих детей
20:09
В Германии – очередные повреждения на железной дороге, начали расследование
20:07
Удар дронами – и рекорд: экспорт нефти РФ достиг максимума за 16 месяцев
20:03
"Украинская правда" второй год подряд стала самым популярным новостным сайтом – исследование
19:52
Мандзын выиграл суперспринт на чемпионате Украины по летнему биатлону
19:27
Местные бюджеты собрали 29,7 миллиардов гривен земельного налога
19:11
В Никополе от обстрелов россиян погибла женщина
19:07
"Ударил в лицо и выбил зубы": ООН опубликовала показания гражданских украинцев, находившихся в неволе в РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: