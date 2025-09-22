Столичную судью подозревают в незаконном обогащении на более чем 16 миллионов

Антикоррупционные органы разоблачили столичную судью в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Источник: НАБУ, САП, собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Людмила Кропивная скриншот з відео еспресСо

Детали: В сообщении структур нет имени фигурантки, но по данным источников УП, речь идет о судье Северного апелляционного хозяйственного суда Людмиле Кропивной.

Реклама:

По данным следствия, в конце 2021 года подозреваемая приобрела активы (два земельных участка и жилой дом в Киевской области), стоимость которых на более чем 16 млн грн превышала ее законные доходы.

В частности, на сайтах недвижимости указанные объекты продавались почти за 1 млн долл. США, а конечная стоимость составляла около 900 тыс. долл. США (ориентировочно 24 млн грн по курсу НБУ на дату приобретения).

Кроме того, судья указала недостоверные сведения об этом имуществе в своих декларациях за 2021-2024 гг., а именно занизила их стоимость более чем на 16 млн грн.

РЕКЛАМА:

Отмечается, что досудебное расследование началось на основании материалов СБУ и осуществлялось при оперативном сопровождении ее сотрудников.

Что предшествовало: В 2024 году НАБУ проводило у Кропивной определенные следственные действия.